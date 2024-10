Un petit casse-tête pour David Hubert avant d'affronter le Club de Bruges : l'entraîneur d'Anderlecht aura besoin de Leander Dendoncker dans ce rôle bien précis

David Hubert a beaucoup fait tourner pour le match contre Ludogorets, mais il reviendra à sa formation habituelle, dimanche, contre le Club de Bruges. Cependant, une question reste en suspens : où va-t-il placer Leander Dendoncker?

Il y a quelques choix simples pour David Hubert. Il est clair que Killian Sardella est préféré à Thomas Foket, par exemple. Kasper Dolberg reprendra aussi sa place dans le onze de base, dimanche, tandis que Samuel Edozie devient très difficile à ignorer. Et comme Hubert apprécie les impulsions offensives de Moussa N'Diaye, ce dernier devrait remplacer Augustinsson.

Hubert ne positionne pas de défenseurs latéraux au centre

Il y a surtout un poste qui pose question. Leander Dendoncker a joué en tant que défenseur central en raison de la suspension de Simic contre le Beerschot, et il a répété cela contre Ludogorets, car Zanka avait besoin de repos (mental) et n'a jamais réellement convaincu. Mais le fait est qu'il aura vraiment besoin du joueur polyvalent de 29 ans au milieu de terrain, contre le Club.

Il est désormais clair que le nouvel entraîneur du RSCA n'aime pas placer ses défenseurs latéraux au centre, si besoin de dépanner il y a, ni faire reculer Théo Leoni d'un cran. Si l'une de ces deux idées faisait partie de son plan, elle aurait été testée face aux Bulgares. Ce sera donc soit Zanka, soit Dendoncker pour accompagner Simic en défense centrale.

Et, selon les indiscrétions qui nous sont revenues, le Danois de 34 ans devrait reprendre sa place en défense centrale pour permettre à Dendoncker d'évoluer au cœur du jeu. Il aura besoin de sa capacité de course, de sa force dans les duels et de sa taille contre les solides milieux de terrain Blauw & Zwart.

La taille et la force de Dendoncker sont nécessaires au milieu de terrain

Un milieu de terrain avec, par exemple, Leoni, Stroeykens et Rits a déjà été balayé par le concurrent de Flandre-Occidentale dans le passé. Onyedika, Vanaken et Vetlesen, c'est beaucoup plus de taille et de force. De plus, Hubert a déjà utilisé Dendoncker et Rits ensemble contre Charleroi et cela avait bien fonctionné.

Cela signifierait que Stroeykens pourrait se rapprocher de Dolberg et que Verschaeren se retrouverait sur l'aile droite. Amuzu n'est pas encore suffisamment en forme pour jouer un match complet et Dreyer devra se battre à nouveau pour retrouver sa place de titulaire. Son but contre Ludogorets ne change pas grand-chose à la donne.

Anderlecht ne pourra, en tout cas, pas offrir autant d'espace dans le dos de sa défense contre le Club. Jutgla, Tzolis, voire Skoras et Skov Olsen pourraient en profiter rapidement. L'expérience de Zanka pourrait également être utile contre Gustaf Nilsson, s'il est en forme. Tous ces points seront à considérer pour Hubert dans les jours à venir, tandis que Dendoncker serait certainement ravi de retrouver sa place au milieu de terrain.