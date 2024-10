La Belgique est dans la course pour recevoir une place supplémentaire en Ligue des Champions !

Cette semaine, la Belgique a présenté un bilan contrasté sur la scène européenne. La Gantoise et le Sporting d'Anderlecht se sont imposés, rapportant +0.800 point au coefficient UEFA de la Belgique, tandis que le Club de Bruges, le Cercle et l'Union se sont inclinés.

Cette saison, la Belgique est fidèle à son standing. Huitième au classement global des cinq derniers exercices, elle est aussi huitième au classement de la saison 2024-2025, avec 6.000 points glanés.

Une position qui place dans notre pays dans une course : celle aux deux sièges supplémentaires en Ligue des Champions accordés aux pays qui termineront aux deux premières places du classement de la saison.

Et non... ce n'est pas impossible pour la Belgique, en grande partie grâce à la Conference League. En accumulant des points supplémentaires si ses équipes passent la phase de ligue, puis quelques tours, notre pays pourrait se rapprocher grandement de la tête du classement annuel.

La tâche sera évidemment périlleuse, et il faudrait que les cinq équipes représentant la Belgique terminent, à minima, dans le top 24 synonyme d'accession aux barrages, les 1/16es de finale des compétitions européennes.

Ces deux premières places accorderont un siège supplémentaire pour la prochaine Ligue des Champions, et la Belgique n'en est pas si loin. Elle n'a cependant, selon certaines bases de données, que moins d'1% de chances d'y arriver. La Conference League et l'Europa League pourront-elles sauver nos couleurs ?

To secure an extra Champions League spot:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England - 97.33%



🇮🇹 Italy - 35.05%

🇩🇪 Germany - 24.27%

🇪🇸 Spain - 20.91%

🇵🇹 Portugal - 19.95%



🇫🇷 France - 1.81%

🇧🇪 Belgium - 0.56%

🇳🇱 Netherlands - 0.07%

🇨🇿 Czechia - 0.03%

🇬🇷 Greece - 0.01%

🇸🇪 Sweden - 0.01%



(% per @LukaszBoz) pic.twitter.com/AMlwZHDXNq