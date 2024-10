Anderlecht et La Gantoise ont sauvé le coefficient UEFA : découvrez la situation prometteuse de la Belgique après trois journées de rencontres européennes

La semaine des clubs belges en Coupe d'Europe a été contrastée. Heureusement, La Gantoise et le Sporting d'Anderlecht ont permis à la Belgique de ne pas prendre davantage de retard sur ses poursuivants.

On s'attendait à ce que le Club de Bruges vive une soirée difficile sur la pelouse de l'AC Milan, mardi soir. Les Blauw & Zwart ont tenu tête aux Rossoneri et étaient même la meilleure équipe sur le terrain pendant la première demi-heure, mais ont finalement été contraints à une défaite logique.

Ce jeudi soir était donc important. Nos représentants en Europa League et en Conference League devaient assurer la rentrée de points hebdomadaire. Le bilan de la semaine est contrasté, mais le pire a clairement été évité.

Au rayon des défaites, le Cercle de Bruges a déçu en concédant trois buts sur la pelouse de Reykjavík, en Islande. Même chose pour l'Union Saint-Gilloise, qui s'est créée le plus grand nombre d'occasions mais qui a été battue, à Midtjylland.

6.000 ! La Belgique semble partie pour faire une bonne saison, à nouveau



4 de ses clubs performent équitablement pour son coëfficient, l'Union a plus de mal cette année pic.twitter.com/Qv4zjsEiAr — Data sport Belge (@Huart8Huart) October 24, 2024

Gand et Anderlecht ont sauvé la semaine de la Belgique au coefficient UEFA

Heureusement, La Gantoise et le Sporting d'Anderlecht ont fait le travail, mais ce fut tout sauf facile. Les Buffalos ont profité du tout premier but d'Archie Brown, au bout du bout du temps additionnel, pour prendre les trois points contre Molde, tandis que les Mauves ont vu Ludogorets égaliser en toute fin de match, avant que le but ne soit annulé par le VAR et qu'Anders Dreyer ne soulage tout le monde.

Sur le plan comptable, cela fait donc une semaine honnête à 0.800 points pour la Belgique. C'est moins que le Portugal (+1.200) et les Pays-Bas (+0.834), mais c'est beaucoup mieux que la République Tchèque (+0.200), qui s'est complètement loupée après un début de saison pourtant presque parfait. La Belgique occupe toujours la huitième place mais s'assure quasiment déjà une troisième saison consécutive très réussie. Il en faudrait encore deux comme celles-ci pour revenir sur le top 6.