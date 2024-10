Le "nouveau Zorgane" s'exprime pour la première fois : "Mon style est un peu différent !"

Yacine Titraoui a frôlé le premier but de sa carrière belge samedi face à OHL. L'Algérien est venu face à la presse pour la première fois de la saison également après la rencontre.

Son français est encore un peu hésitant et on le sent timide, mais Yacine Titraoui (21 ans) est venu pour la première fois face à la presse ce samedi en zone mixte, après la défaite des Zèbres (0-2) contre OHL. L'occasion idéale, car peu de Carolos auraient pu avoir grand chose à dire sur la rencontre catastrophique disputée face aux Louvanistes ; Titraoui, lui, amenait une belle fraîcheur.

"On est déçus d'un tel résultat. Ces derniers temps, ça se passe assez mal et on est fort déçus. Mais on a tout donné. En entrant au jeu, j'avais pour tâche d'amener un peu plus dans le domaine offensif et on a essayé, sans parvenir à marquer", regrettait le milieu de terrain algérien. "C'était difficile face à un bloc très serré. Il va falloir continuer à travailler".

Pour la seconde fois d'affilée, Titraoui disputait donc une mi-temps complète. On le sent de plus en plus proche d'une place de titulaire, surtout alors que Daan Heymans, qui joue à un poste similaire, s'éteint au fil des semaines. En effet, Yacine Titraoui n'est pas forcément, comme sa nationalité en a amené beaucoup à le conclure, le "nouvel Adem Zorgane" : son rôle est plus offensif, comme en atteste sa belle frappe qui a frôlé le poteau.

Titraoui titulaire au Patro Eisden ?

"J'ai tenté ma chance, ça n'est pas passé loin", sourit-il. "Dommage. C'est une de mes qualités. Mon profil, c'est box-to-box, plus devant Adem, mais parfois lui monte, parfois moi... L'essentiel, c'est de trouver l'équilibre défensif".

La présence de son compatriote a bien sûr aidé l'ancien du Paradou AC à s'adapter au Sporting Charleroi et en Europe. "Oui, évidemment, mais maintenant, je me sens vraiment bien intégré et prêt à aider le club pour améliorer les choses", assure Titraoui. "Les débuts, c'est toujours difficile, mais je me sens bien avec le staff, avec le groupe".

Restera désormais à ce que ce RCSC trouve le chemin des filets, et Yacine Titraoui est donc là pour aider à y parvenir. "Il suffira d'un but pour remettre en confiance nos attaquants", espère-t-il. "Si j'espère être titulaire en Coupe ? Pourquoi pas, qui sait. C'est le coach qui décidera et je serai prêt à 100%".