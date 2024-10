Ancien talent de Gand et d'Anderlecht, il se relance bien plus bas : "Les conseils de Kompany m'ont aidé"

Le parcours d'un footballeur professionnel peut parfois prendre bien des détours. Moustapha Bokoum, formé à Bruges et Gand puis passé par Anderlecht et Charleroi, se relance désormais en D3 VV et n'abandonne pas pour autant.

Moustapha Bokoum (25 ans) : un nom qui ne parle certainement pas beaucoup aux amateurs de football belge, et pourtant l'ailier gauche né à Bruxelles est passé par les centres de formation de quelques uns des plus grands clubs de Belgique. Aujourd'hui, il est titulaire pour la première fois dans un club belge, l'Eendracht Elene-Grotenberge, après un parcours difficile.

"J'ai commencé au Brussels jusqu'en U12 avant de signer à Bruges jusqu'en U15. Mais à partir de ma troisième saison là-bas, Bruges n'a plus voulu mettre de navettes en places depuis Bruxelles car nous étions trop peu nombreux", nous explique d'abord Bokoum. "La Gantoise est alors venue me chercher et j'y ai joué jusqu'en équipe B".

Moustapha Bokoum a alors des offres de l'étranger et décide d'opter pour l'une de celles-ci, direction l'AS Béziers. "J'y ai signé mon premier contrat pro et donc réalisé mon rêve. J'ai pu y jouer en équipe première mais malheureusement, après 7 mois, je me suis fait les ligaments croisés. Mon contrat n'aurait été renouvelé que si le club se maintenait et nous sommes descendus. Donc je me suis retrouvé gravement blessé et sans club".

Le rôle décisif de Peter Verbeke dans sa carrière

La poisse pour le joueur âgé alors de 20 ans, qui va cependant revenir chez son club formateur. "Peter Verbeke m'a contacté et m'a proposé de revenir à Gand. Mais après un mois, c'était le COVID-19 puis, dès la reprise... Je me suis fait les ligaments croisés de l'autre genou". Rebelote : pas de contrat, et une longue revalidation.

© photonews

La chance de Moustapha Bokoum : Peter Verbeke, lui, ne perd pas confiance en lui. "Il m'a recontacté une fois à Anderlecht et j'ai pu y rejoindre les U21. Malheureusement, en tant qu'ailier pour qui l'explosivité était très importante, sportivement, ça a été très compliqué de retrouver mes sensations", reconnaît-il. "J'avais toujours des petites gênes aux ischios. Alors que c'était une fierté de jouer pour le club de ma ville, Anderlecht, ça ne s'est pas aussi bien passé que je l'espérais".

Charleroi, puis l'Angleterre... sans jouer

Un homme va lui donner quelques conseils : rien moins que Vincent Kompany, alors entraîneur-joueur au RSC Anderlecht et qui sait bien sûr ce que c'est que de connaître des rechutes. "Les conseils de Vincent Kompany, qui a pris de son temps pour m'aider alors qu'il était très occupé, étaient précieux. Mais c'est surtout son T3 Floribert Ngalula qui me parlait beaucoup et m'a beaucoup aidé sur le plan mental".

Malgré cette bienveillance, le RSCA, dans une période délicate, ne peut pas se permettre d'offrir sa chance à Moustapha, qui va alors signer à Charleroi. "J'avais alors 22 ans et je continuais à me remettre sur pied. Ces deux périodes étaient une transition pour moi. Je me rendais bien compte que des gestes très simples pour moi, j'avais du mal à les réaliser", se rappelle-t-il. "Mais ces moments ont été importants pour me retrouver à 100%".

Les ruptures des ligaments croisés, le COVID... et ensuite le Brexit : Moustapha Bokoum aura eu la poisse jusqu'au bout. En effet, il décide de repartir à l'étranger pour se relancer, signe au Aldershot Town FC, en D5 anglaise... et ne peut pas y jouer, en raison de la nouvelle règlementation liée au Brexit. S'il y disputera des matchs amicaux et y maintiendra sa forme et son rythme, l'ancien produit gantois n'y a "officiellement" pas joué, d'où la période de deux ans sans club que mentionne son profil Transfermarkt.

Retrouver du plaisir en D3 VV

Désormais, Moustapha Bokoum évolue depuis cet été à l'Eendracht Elene-Grotenberge, et rapidement, il a trouvé ses marques. "Le projet est clair : retrouver le plaisir du football, celui qu'on prenait quand on était petit. Le club, de son côté, compte sur mes qualités et sait que je suis là pour me relancer à court terme vers le haut", détaille l'ailier.

Cette saison, Bokoum a progressivement gagné sa place de titulaire et enchaîne enfin les matchs. Il a ainsi inscrit 2 buts ces dernières semaines et redevient footballeur aux yeux du monde. "Ca faisait mal quand des gens qui ont suivi mon parcours me demandaient parfois innocemment : "Mais en fait, tu es toujours footballeur ?" Oui, je suis toujours footballeur", clame-t-il. "Mes rêves d'enfant n'ont pas changé, l'objectif reste le même : être footballeur professionnel".

À l'image de nombreux grands talents qu'il a pu cotoyer dans sa jeunesse et qui ont eu plus de chance que lui aux moments clef. "J'ai connu des garçons comme Dodi Lukebakio, Orel Mangala, Albert Sambi Lokonga, Jérémy Doku... En équipes de jeunes, je n'avais rien à envier à certains que je vois maintenant jouer à la télé", pointe Bokoum. "Mais je n'ai aucune jalousie, je suis heureux pour ces gars et je me dis que chacun a son parcours. Tout va très vite. Le tout, c'est de ne pas lâcher". Les clubs des divisions nationales sont prévenus : il faut peut-être garder un oeil sur les performances d'un ailier de l'Eendracht Elene-Grotenberge...