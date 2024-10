Surprenant : Manchester United cible le coach...d'un Diable Rouge pour remplacer Erik ten Hag !

L'annonce officielle est tombée ce lundi : Erik ten Hag est démis de ses fonctions à la tête de Manchester United.

La situation était devenue intenable pour le Néerlandais, qui n'avait gagné que trois matchs sur neuf en championnat.

14e de Premier League et 21e en Europa League avec trois points pris en trois matchs, Manchester United traverse une crise de grande ampleur.

L'interim sera assuré par Ruud Van Nistelrooy, qui était assistant de ten Hag. Le club cherche un remplaçant à long terme.

Selon les informations de The Athletic, Manchester United serait actuellement en discussion avec Ruben Amorim, actuel coach de Zeno Debast au Sporting Portugal.

🚨🔴 Manchester United have approached Sporting for Rúben Amorim as he’s the favorite candidate to replace Erik ten Hag.



Talks ongoing, as @TheAthleticFC reports.



Contract terms have also been discussed with Rúben Amorim’s camp in the recent hours. pic.twitter.com/rothTp9FfB