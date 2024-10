Vinicius méritait-il le Ballon d'Or ? La réponse très claire...de Pep Guardiola

Le Ballon d'Or 2024 a rendu son verdict. C'est Rodri qui a été désigné vainqueur devant Vinicius Jr.

Le Ballon d'Or 2024 a été décerné ce lundi soir. Une fois de plus, la récompense aura été le sujet de plusieurs polémiques.

Vinicius Jr, auteur d'une très grosse saison avec le Real Madrid, a été devancé par l'Espagnol Rodri, de Manchester City.

Le Real Madrid, furieux de la décision de ne pas couronner le Brésilien, avait annoncé ne pas se rendre à la cérémonie.

Ballon d'Or : l'avis tranché de Pep Guardiola

Pep Guardiola, coach de Rodri à Manchester City, a donné son avis sur la situation à AS. "Vinicius aurait-il dû gagner ? Peut-être, mais ce n'est pas ce qui s’est passé. Ce sont les journalistes, et non un groupe d’élite, qui décident."

"C’est quelque chose qui se passe dans le monde entier, ce n’est pas un vote dans un seul pays. Il y a des opinions différentes dans le monde entier (...) Si Vinicius avait gagné, cela aurait été plus que mérité, comme la saison dernière pour Haaland, où il n’a pas gagné."

Il a également commenté le comportement du Real. "Il n’y a rien à dire. S’ils ne veulent pas y aller, ils n’y vont pas… s’ils ne veulent pas féliciter, ils ne félicitent pas. Ce n’est pas grave. Manchester City n’est pas là pour juger ce que les autres clubs décident, ce qu’ils doivent faire."