Anderlecht a déçu l'une de ses plus grandes légendes : "Un non-match absolu !"

Anderlecht s'est logiquement incliné 2-1 sur le terrain du Club de Bruges. Les Mauves ont encore beaucoup de travail.

La défaite face au Club de Bruges de dimanche dernier a de nouveau mis en évidence de nombreuses difficultés actuellement du côté du RSC Anderlecht.

Les Mauves doivent encore rectifier beaucoup de choses. Le coach David Hubert, sans être sous pression pour l'instant, a déjà été critiqué pour certains choix.

Présent dans les tribunes ce dimanche, Enzo Scifo a assisté à la défaite de ses anciennes couleurs. La légende anderlechtoise s'est ensuite exprimée au micro d'Het Laatste Nieuws.

Selon lui, Anderlecht a joué "un non-match absolu". J'ai eu l'impression que les joueurs n'étaient pas prêts à jouer au football face au Club de Bruges. Cela me préoccupe plus que tout."

"Ls choses peuvent vite s'inverser car Anderlecht a déjà montré qu'il avait des qualités. Mais quand on joue pour un club aussi prestigieux, il faut être performant et ne pas chercher d'excuses. Cette prise de conscience doit se faire au niveau des joueurs et du staff."