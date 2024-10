Incroyable : Jesper Fredberg est remplacé par... Olivier Renard au RSC Anderlecht !

C'est une nouvelle saisissante que le RSCA avait ce mercredi : non seulement Jesper Fredberg prend la porte en tant que CEO Sports, mais le Danois a déjà un remplaçant. Il s'agit... d'Olivier Renard, ancien directeur sportif du Standard !

Olivier Renard est de retour en Belgique. Libre depuis cet été et la fin de son aventure au CF Montréal, où il a occupé le poste de directeur sportif de 2019 à 2024 après son départ de l'Antwerp, l'ancien directeur sportif et directeur du recrutement du Standard reprend le poste de Jesper Fredberg au RSC Anderlecht.

Plus tôt dans la journée, on apprenait que le Sporting d'Anderlecht se séparait, d'un commun accord, de Jesper Fredberg ; une nouvelle choc officialisée par le club ce mercredi en amont de la conférence de presse de David Hubert.

Le communiqué du RSCA :

Le RSC Anderlecht et le CEO Sports Jesper Fredberg se séparent d'un commun accord. Le club souhaite remercier Jesper pour la collaboration de ces deux dernières années. Un nouveau directeur sportif est immédiatement nommé en la personne d'Olivier Renard.

Jesper Fredberg a été nommé CEO Sports du RSCA en novembre 2022. Le Danois avait travaillé auparavant pour des clubs tels que Viborg FF, Panathinaikos et Omonia Nicosia.

Après une saison 2022-2023 décevante, le club - sous la direction de Jesper Fredberg - a transformé le noyau de l'équipe première. Après un mercato estival réussi, les Mauve et Blanc se sont à nouveau battus pour le titre national. Ce n'est que lors de la dernière journée que le RSC Anderlecht a dû se contenter de la troisième place au classement.

Cette saison, le RSC Anderlecht s'est qualifié pour la phase de championnat de l'UEFA Europa League, où il est en tête avec trois victoires consécutives. En championnat, il occupe actuellement la sixième place provisoire après douze journées.

Jesper Fredberg : “Je quitte le club la tête haute et avec beaucoup de fierté. Le club a retrouvé sa stabilité depuis un an et demi et il y a des bases solides pour l'avenir. Le noyau est mieux équilibré, avec un bon mélange de jeunes talents et de joueurs expérimentés. Il règne une ambiance constructive et positive au sein de l'équipe et des collaborateurs du club, de l'Académie au RSCA Women en passant par l'équipe première. Ma seule déception est que nous n'ayons pas réussi à donner quelque chose en retour aux fans la saison dernière. Je suis reconnaissant au club et à ses supporters pour ces dernières années et je continuerai à suivre le RSC Anderlecht de près."

Le RSC Anderlecht nomme Olivier Renard (45 ans) comme nouveau directeur sportif. Olivier Renard a passé les cinq dernières années en tant que directeur sportif et vice-président du CF Montréal, club de MLS. Sous son règne, le club canadien s'est hissé au sommet de la MLS, atteignant consécutivement un quart de finale de la Ligue des Champions de la CONCACAF, une victoire en Canadian Championship Cup et une troisième place en MLS en 2022. Olivier Renard s'est également distingué par une série de transferts entrants et sortants remarquables et un recrutement minutieux de jeunes talents.

Avant cela, Olivier Renard a également été directeur sportif ou conseiller de clubs belges tels que l'Antwerp, le Standard et le KV Mechelen. Au cours de sa carrière de gardien de but, il a défendu les couleurs de clubs tels que Charleroi, le Standard, le KV Mechelen et aussi de trois formations italiennes (Udinese, Naples et Modène).

Olivier Renard lui-même a réagi dans ce même communiqué :

“Après cinq années passées en MLS, ça me fait vraiment du bien de revenir en Belgique dans ce rôle. C'est tout simplement un grand honneur de se mettre au travail dans un club comme le RSC Anderlecht. Je me concentrerai sur le recrutement, la politique de transfert et la gestion générale de l'équipe première. Je suis également particulièrement impatient de travailler avec les meilleurs talents du pays.”

Le mot du président Wouter Vandenhaute :

"Je tiens à remercier Jesper Fredberg, ainsi que Brian Riemer, pour ces deux dernières années. Pour la première fois depuis la vente du club, le RSCA a de nouveau été en course pour le titre, et leur contribution y a été grande. Jesper ne sera pas remplacé en tant que CEO Sports, mais dans la nouvelle structure, nous optons pour un directeur sportif, Olivier Renard. Renard a acquis une grande expertise en Belgique et à l’étranger, il connaît l’atmosphère du vestiaire et travaillera en étroite collaboration avec le staff sportif et la cellule de scouting."