Stijn Stijnen assume : oui, le Patro a tout fait pour "être un adversaire désagréable" contre Charleroi

Le Patro Eisden a ridiculisé Charleroi ce mardi en Coupe de Belgique. Pas une surprise au vu de la forme des Zèbres, mais Stijn Stijnen a tout fait pour déstabiliser son adversaire et l'assume.

La colère de Rik De Mil après la défaite contre le Patro Maasmechelen était à la hauteur du ridicule de son équipe. Si l'entraîneur du Sporting Charleroi ne se cherchait pas d'excuses après avoir perdu 4-1 chez un adversaire de Challenger Pro League, De Mil regrettait l'accueil tout sauf respectueux offert par le Patro (lire ici).

Et bien sûr, il ne fallait pas s'attendre à des excuses de la part du club local. Stijn Stijnen, entraîneur et homme fort du Patro Eisden, a été durant toute sa carrière ce qu'on peut communément appeler une crapule, et n'a pas changé en tant qu'entraîneur.

"Nous avons créé la surprise, avec nos armes, à notre manière. L'objectif n'est pas d'être un adversaire agréable", lâchait-il en conférence de presse suite aux propos de son homologue, dans des propos relayés par Het Nieuwsblad. "Et nous faisons avec des moyens limités, bien sûr".

Actuellement 4e en Challenger Pro League, le Patro continue donc sa route en Coupe de Belgique. "Il y a deux ans, un grand arrêt de Mignolet nous en avait privés à la dernière minute. L'année passée, certaines décisions ont pesé contre nous face à Gand. Enfin, nous y parvenons", se réjouissait Stijnen.

"Face à un grand club de D1A, car c'est ce que Charleroi représente à mes yeux. Je suis fier de la façon dont nous avons joué au football", concluait-il. Sur le terrain, il n'y a en effet pas eu match entre les deux équipes malgré la division d'écart. Mais le prochain club de D1A à se rendre à Maasmechelen est prévenu : il ne sera pas bien accueilli.