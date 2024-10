Un ambitieux club amateur : le Sporting Hasselt recrute un ancien joueur d'Anderlecht !

Le Sporting Hasselt est actuellement 2e en D1 VV (ex-D1 Amateurs) et a des ambitions à l'échelon professionnel de notre football. Un ancien d'Anderlecht vient de signer dans le Limbourg !

Produit de Neerpede, Loïc Masscho (23 ans) était sans club depuis cet été après la fin de son contrat au RSCA Futures. Il a signé un contrat jusqu'en fin de saison au Sporting Hasselt, a annoncé le club de D1 VV.

Arrière droit, Masscho était un titulaire régulier avec les U23 du Sporting la saison passée en Challenger Pro League, et aura disputé au total 52 matchs pour les Futures (22 la saison passée).

Masscho n'a cependant pas obtenu sa chance en équipe A et n'avait plus l'âge pour évoluer en U23. Le voilà désormais en D1 VV, le troisième échelon, dans un club qui n'a d'amateur que le statut. En effet, le Sporting Hasselt est l'un des clubs les plus ambitieux de D1 Amateurs.

L'objectif de Hasselt est de monter en Challenger Pro League : actuellement, le club est 2e de D1 VV, 4 unités derrière Tirlemont qui n'a pas forcément l'ambition d'aller chercher la licence pour être promu.