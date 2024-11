"Est-ce que je vais jouer la prochaine Coupe du Monde ? ..." : Messi se confie sur son avenir et ses ambitions

De quoi sera fait l'avenir de Lionel Messi ? L'ancien joueur du FC Barcelone évoque son futur et répond à la question de sa participation à la Coupe du monde 2026.

Lionel Messi continue d’impressionner à l'âge de 37 ans. Depuis l’été 2023, l'Argentin évolue en MLS avec l’Inter Miami, avec un contrat qui court jusqu’à la fin de l'année 2025.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, Messi ne semble pas destiné à transmettre son savoir-faire sur les bancs de touche. Le natif de Rosario a déjà écarté l'idée de devenir un jour entraîneur.

"Je ne deviendrai pas entraîneur, mais je ne sais pas encore ce que je voudrais faire à l'avenir. Je donne désormais beaucoup plus de valeur à ce que je fais au quotidien qu’auparavant, donc je me concentre seulement sur le jeu, l’entraînement et le plaisir que cela m’apporte", a-t-il confié au média 433.

Messi sera-t-il présent au Mondial 2026 ?

La prochaine Coupe du Monde, prévue en 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada, pourrait marquer une dernière grande aventure pour Messi. Toutefois, l’Argentin n’a pas encore décidé s’il y participera : "La vérité, c'est que je ne sais pas. On me l'a demandé plusieurs fois, surtout en Argentine."

"J’espère bien finir la saison et pouvoir enchaîner sur une bonne préparation, ce qui m’a manqué la saison dernière à cause de nombreux déplacements. Ensuite, je verrai comment les choses se passent, comment je me sens. Dans le football, tout évolue très vite. Il reste beaucoup de chemin à parcourir, alors j'évite de trop penser à l’avenir. Je vis au jour le jour," conclut l'octuple Ballon d'Or.