Officiel : le coach d'un Diable Rouge remplace Erik ten Hag à Manchester United !

Manchester United a annoncé l'arrivée de Ruben Amorim en tant que coach principal. Il remplace Erik ten Hag.

Il y a quelques jours, Manchester United a annoncé le licenciement d'Erik ten Hag. Le Néerlandais était sur un siège éjectable depuis plusieurs semaines.

Arrivé de l'Ajax Amstrerdam en juillet 2022, ten Hag aura déçu beaucoup de supporters et ne se sera pas parvenu à gagner de titre majeurs - si ce n'est une FA Cup et une League Cup.

Pour le remplacer, un nom figurait en tête de liste. Celui de Ruben Amorim, entraîneur du Sporting Portugal et de l'international belge Zeno Debast.

Sa nomination a été officialisée ce vendredi après-midi. Il a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2027 "avec une option d'une année supplémentaire, une fois qu'il aura rempli ses obligations envers son club actuel", explique le communiqué. "Il rejoindra Manchester United le lundi 11 novembre."

"Ruben est l'un des jeunes entraîneurs les plus passionnants et les plus appréciés du football européen. Très apprécié en tant que joueur et entraîneur, il a notamment remporté deux fois la Primeira Liga au Portugal avec le Sporting CP, le premier étant le premier titre du club depuis 19 ans", s'est réjoui le club anglais.