Anderlecht a-t-il eu chaud ? "S'il y avait eu le VAR, on avait peut-être deux penaltys en première période"

Après l'élimination de Tubize-Braine, Drazen Brncic était tout de même un homme fier de ses troupes. La RUTB a tenu bon pendant une mi-temps.

Si Anderlecht a logiquement déroulé en seconde période face à Tubize et que la victoire des Mauves était totalement méritée, le score très large fait un peu oublier qu'en première période, le match était assez disputé. Mieux : on peut dire que la RUTB était mal payée.

Drazen Brncic, l'entraîneur des Blanc & Or, avait le sourire et était fier de ses joueurs. "Nous avons fait ce qu'il fallait faire. La première période était de bon augure, nous avons fait ce que nous avions en tête, appliqué nos idées de jeu. Je ne peux que les féliciter et être fier d'eux", assurait-il.

Il se faisait même un peu provocant, toujours en souriant : "Si je veux être un peu de mauvaise foi... Je dirais même que s'il y avait le VAR, en première période, nous aurions peut-être obtenu deux penaltys. Une poussée, une main... avec le VAR, le score aurait peut-être été moins sévère".

Mais loin de lui l'idée de penser que Tubize-Braine aurait alors éliminé le RSC Anderlecht. "Prendre 0-4 contre Anderlecht, ce n'est pas sévère, c'est normal. C'est clair que la montée de Kasper Dolberg a changé les choses, mais on le sait, qu'ils ont ce genre de joueurs à leur disposition", relativise Brncic.

"Maintenant, il faut revenir à la réalité de la D1 ACFF, et ce ne sera pas facile car ce genre de match est une parenthèse de rêve. Tout un club s'est focalisé là-dessus, le public aussi, c'était un tirage de rêve avec Anderlecht qui se déplace ici", conclut Drazen Brncic. "J'espère que les joueurs n'ont pas trop donné physiquement et émotionnellement car alors, vous le payez cher".