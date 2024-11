Des légendes et des surprises : les 10 premiers nominés du Hall of Fame de la Pro League sont connus !

Ce lundi au Bozar de Bruxelles, la Pro League tenait son premier gala du Hall Of Fame, lors duquel 10 joueurs ont été introduits en tant que légendes de notre football. Une liste qui comprend quelques surprises !

Ce lundi, pour fêter les 50 ans de la création de la Pro League en 1974, 10 joueurs ont été introduits en tant que premiers intronisés du Hall Of Fame de la Pro League. Ces dix joueurs ont été élus par plus de 40.000 votants, et sont issus de tous les clubs de notre Pro League (D1A et Challenger Pro League).

Rappelons que chaque club de Pro League disposait d'un nominé au moins, et certains de plusieurs - 6 nominés pour le RSC Anderlecht et le Club de Bruges, 3 nominés pour le KRC Genk et le Standard de Liège, 2 nominés pour La Gantoise et le KV Malines, entre autres.

Voici la liste des 10 lauréats et intronisés au Hall Of Fame de la Pro League. Neuf d'entre eux étaient présents sur place, le seul manquant à l'appel étant Vincent Kompany qui prépare son match de Ligue des Champions avec le Bayern Munich.

LA surprise de cette liste, c'est peut-être bien Thomas Buffel, nominé par le KRC Genk et qui intègre donc les 10 premières légendes de notre Pro League.

Jan Ceulemans (Club de Bruges)

517 matchs en Pro League, 227 goals, 96 matchs avec les Diables Rouges, 3x champion de Belgique avec Bruges, 2 Coupes de Belgique avec Bruges. Soulier d'Or en 1980, 1985 et 1986.

Pär Zetterberg (RSC Anderlecht)

347 matchs en Pro League, 85 goals, 52 assists, 6x champion de Belgique, une Coupe de Belgique, Soulier d'Or en 1993, 1997.

Thomas Buffel (KRC Genk)

369 matchs en Pro League, 35 caps en équipe nationale, champion de Belgique en 2011, vainqueur de la Coupe en 2013.

Vincent Kompany (RSC Anderlecht)

88 matchs en Pro League, 89 matchs en équipe nationale, champion de Belgique en 2004 et 2006, Soulier d'Or en 2004.

Luc Nilis (RSC Anderlecht)

223 matchs en Pro League, 127 buts, champion de Belgique en 1987, 1991, 1993, 1994, vainqueur de la Coupe en 1988, 1989 et 1994.

Franky Van der Elst (Club de Bruges)

566 matchs en Pro League, champion de Belgique en 1988, 1990, 1992, 1996, 1998, 86 fois Diable Rouge.

Wesley Sonck (KRC Genk)

325 matchs en Pro League, 133 buts en Pro League, champion de Belgique en 2002, meilleur buteur en 2002 (30 buts), Soulier d'Or en 2001.

Jean-Marie Pfaff (SK Beveren)

300 matchs en Pro League, champion de Belgique en 1979, vainqueur de la Coupe en 1978, Soulier d'Or 1978, gardien du Mondial 1986.

Michel Preud'homme (KV Malines)

502 matchs en Pro League, champion de Belgique en 1982 et 1983 (Standard), champion de Belgique en 1989 (Malines), vainqueur de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe en 1989 (Malines), 58 fois Diable Rouge.

Eric Gerets (Standard)

320 matchs en Pro League, champion de Belgique en 1982 et 1983, vainqueur de la Coupe en 1981, Soulier d'Or en 1982, 86 fois Diable Rouge.