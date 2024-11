La qualification, les finances qui explosent et une percée mémorable au coefficient : pourquoi la campagne de Ligue des Champions du Club de Bruges pourrait devenir historique

Grâce à sa seconde victoire acquise face à Aston Villa, cette semaine, le Club de Bruges compte désormais six points, en Ligue des Champions. Selon divers bases de données, les Blauw & Zwart, actuels 22es de la phase de ligue, auraient dorénavant 52% de chances de voir les 1/16es de finale.

19 teams have 90%+ chance of making the Top 24.



10 teams have <=22% chance of making the Top 24.



The remaining 7 teams have between 52% and 85% chance of qualifying.



They are the ones who are most likely to fight for the remaining 5 places in Top 24.



