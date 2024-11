Après avoir été cité à Anderlecht, Mark Van Bommel est pressenti dans un club aux supporters bouillants : "J'ai vécu cela à l'Antwerp"

Après son départ de Belgique, le Néerlandais champion avec l'Antwerp, est toujours sans club et attend que se présente à lui un nouveau challenge.

Mark van Bommel est toujours libre, et prend du temps pour souffler un peu après son aventure à l'Antwerp. Une chose est déjà certaine, pour sa prochaine aventure, le Néerlandais souhaite travailler dans un club qui a une base de supporters passionnés.

Invité de l'émission Eretribune aux Pays-Bas, l'entraîneur de 47 ans a admis que cet aspect jouera un grand rôle dans son prochain choix et est, de ce fait, cité dans un club d'Eredivisie qui coche largement cette case : "Je le verrais bien à Feyenoord. Je trouve qu'il y correspond très bien", a-t-on ainsi pu entendre de la part d'un des analystes présent à l'émission.

Aux bons souvenirs de l'Antwerp

"J'ai discuté d'une chose avec ma famille, avant d'accepter un travail il faut regarder le club mais aussi ses supporters. Je l'ai vécu à Antwerp. Il y avait certes une tribune qui n'était pas terminée dans le stade. Mais si les supporters sont fanatiques, que l'ambiance est au top et que vous avez un style de jeu qui permet de récupérer rapidement le ballon et d'entraîner le stade avec vous, cela a vraiment un impact. Et le Kuip est un stade où l'ambiance peut devenir folle", a répondu Van Bommel dans l'émission d'ESPN.

Pour rappel, il avait été cité à Anderlecht après le départ de Brian Riemer. Mais le Néerlandais avait admis avoir décliné le Sporting, tout comme Benfica, préférant attendre le bon moment pour reprendre du service et "s'abstenir en cas de doutes", comme il l'avait expliqué.

Icône du PSV, l'ancien milieu de terrain passerait donc chez un des ennemis de son ancien club s'il venait à poser ses valises à Feyenoord. L'équipe est actuellement quatrième d'Eredivisie sous les ordres d'un certain... Brian Priske (ex-Antwerp).