Ce club mal embarqué en Pro League veut à tout prix éviter le scénario de la saison dernière : "Sinon, je vais avoir besoin d'un cardiologue"

Après quatorze journées, le KV Courtrai compte le même nombre de points que la saison dernière et pointe à l'avant-dernière place du classement. Il y a quelques mois, les Kerels ont effectué une folle remontée pour échapper à la descente. Quid de cette fois ?

"Nous méritons plus à mon avis. Nous avons eu des occasions et nous avons vraiment bien joué. Nous aurions pu marquer deux fois et avons dominé en seconde mi-temps, mais c'est le football", a déclaré Joao Silva après la défaite des Courtraisiens face à l'Antwerp.

Une mission sauvetage à nouveau périlleuse

"Je voudrais pouvoir expliquer pourquoi nous agissons toujours trop tard, mais cette fois-ci, nous avons montré que nous savons jouer au football. Nous devons être fiers, même si nous ne ramenons pas de points. Nous devons continuer à travailler dur."

Le KV Courtrai, après quatorze journées, compte le même nombre de points que la saison dernière à pareille époque (14) et ne pointe qu'à l'avant-dernière place du classement. Un scénario similaire à celui de la saison dernière, qui avait vu les Kerels se sauver dans les ultimes instants de la saison. Cependant, les écarts sont très faibles avec les places sécurisées. "Je ne crains pas que nous devions lutter jusqu'au bout, car nous aurions pu être bien plus haut avec une victoire."

Quelques renforts en janvier

"Nous aurions dû saisir l'occasion, mais le classement est étrange en ce moment. Nous voulons sortir du bas de tableau le plus rapidement possible", a également souligné l'entraîneur Alexandersson.

"Sinon, cela se résumera à une lutte jusqu'à la fin une fois de plus et j'aurai besoin d'un cardiologue. Nous devons maintenant prendre un maximum de points avant le Nouvel An. En janvier, nous devons recruter un ou deux joueurs supplémentaires avec un profil différent."