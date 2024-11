Pas de retraite même à 73 ans : un vétéran du football italien va reprendre la Roma en mains

Le partage contre l'Union Saint-Gilloise a coûté sa place à l'entraîneur de l'AS Rome, Ivan Juric. Son successeur risque d'étonner.

Ivan Juric a payé le prix fort du partage de la Roma au Stade Roi Baudouin - et de manière plus générale du début de saison manqué de la Louve, 12e de Serie A. L'entraîneur croate a pris la porte la semaine passée, et plusieurs noms ont été cités pour le remplacer.

Mais la Roma, faute d'un candidat crédible qui se dégagerait, va sortir de sa "retraite" officieuse un vétéran : selon Sky Sport Italia, c'est en effet Claudio Ranieri, 73 ans, qui devrait reprendre les rênes du club romain !

Ranieri se serait rendu à Londres pour discuter avec la famille Friedkins, propriétaire de la Roma. Il tiendrait donc la corde pour succéder à Juric et devenir pour la troisième fois l'entraîneur des Giallorossi, après des passages en 2009-2011 et 2019.

Claudio Ranieri était sans club depuis l'été dernier et la fin de son bail à Cagliari. On pensait que cela signifiait une fin de carrière bien méritée pour celui dont l'un des grands exploits restera bien sûr le titre de champion d'Angleterre avec Leicester City, en 2016.