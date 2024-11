Un éventuel retour de Thibaut Courtois chez les Diables ? La discussion entre le gardien du Real et l'Union Belge n'aura pas duré longtemps !

Peter Willems, le CEO de l'Union Belge, est allé rendre visite à Thibaut Courtois à Madrid pour essayer de faire changer d'avis le portier du Real. Le nouvel homme fort de la fédération a rapidement reçu une réponse, négative.

Peter Willems, le nouveau CEO de l'Union Belge, s'est envolé vers Madrid en ce début de semaine, pour tenter de renouer le contact avec Thibaut Courtois et essayer de le faire revenir en équipe nationale. Une décision dont avait été informé Domenico Tedesco, comme le sélectionneur l'a mentionné en conférence de presse, ce mercredi.

Cependant, le gardien du Real Madrid avait déjà laissé sous-entendre qu'il ne changerait pas d'avis et qu'il ne reviendrait pas. Du moins pas avec Domenico Tedesco comme sélectionneur. Et celui-ci ne devrait pas partir tout de suite, puisqu'il a été prolongé avant l'Euro 2024 et qu'il s'apprête à débuter la campagne de qualifications pour la Coupe du Monde 2026.

Thibaut Courtois aurait remballé Peter Willems et l'Union Belge

Des raisons qui font que, selon les dires du média anglais The Athletic, Thibaut Courtois aurait réitéré à Peter Willems son choix de ne pas revenir en équipe nationale, lors d'une discussion qui n'aurait même pas été si longue, toujours selon la même source.

Pas la réponse espérée par la fédération, bien évidemment. Vincent Mannaert a été présenté officiellement lors de ce rassemblement du mois de novembre, et peut-être lui aussi tentera-t-il sa chance.

Pour Domenico Tedesco, en revanche, cela pourrait presque s'apparenter à du soulagement. Si Thibaut Courtois avait donné une réponse positive, ce qui était très peu probable, le Germano-italien se serait retrouvé forcer de travailler avec un joueur avec lequel il ne s'entend pas. Tant que les deux hommes continuent à ne pas vouloir collaborer, ce sont certainement de nouvelles polémiques qui s'évitent...