Le constat très dur d'un Diable Rouge : "On est un peu passés pour des imbéciles..."

La Belgique s'est inclinée face à l'Italie ce jeudi (0-1). Une défaite qui fait mal...

En après-match, Timothy Castagne s'est presenté au micro de RTL Sports pour débriefer la rencontre. Le joueur de Fulham a été clairvoyant dans son analyse.

"On a souvent du mal à commencer", a-t-il commencé. "On prend trop de temps pour trouver nos marques et installer le pressing. Ça se voit qu’on se cherche encore, car on a des combinaisons qui ne fonctionnent pas."

"Des fois tu as envie de pouvoir montrer, de pouvoir presser haut et courir, mais si ce n'est pas le plan, ce qu'on a décidé, on ne peut pas le faire." Le problème des Diables Rouges est-il tactique selon vous ? 🧐 #RTLsports #BELITA pic.twitter.com/gS5CaE2C01 — RTL sports (@RTLsportsbe) November 14, 2024

"On doit surtout trouver un moyen de mieux entrer dans le match. Les dix ou quinze premières minutes, on courrait dans le vide et là, tu passes un peu pour un imbécile car tu cours pour rien. On était à contretemps sur chaque action", a-t-il continué.

Le défenseur a ensuite adressé une pensée aux supporters, qui ressentent une frustration bien compréhensible. "Collectivement, on essaye de tout donner pour l’équipe et pour les supporters."

"On est évidemment déçu du résultat de ce soir et des matches précédents car on enchaîne les mauvais résultats. Je pense que ce n’est pas une question de qualité technique, mais les Italiens ont tellement travaillé leur système de jeu qui est bien plus rodé que nous."