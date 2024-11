Les critiques pleuvent sur ce joueur des Pays-Bas : "Un peu de retenue n'aurait pas fait de tort..."

Les Pays-Bas ont battu la Hongrie 4-0 samedi en Ligue des Nations. Mais c'est bien sûr ce qui est arrivé à Adam Szalai qui a marqué les esprits.

Le match a été interrompu pendant une dizaine de minutes, et Szalai a reçu l'aide médicale nécessaire. Une tente a même dû être dressée pour cacher le membre du staff de la Hongrie durant l'intervention des services médicaux.

Finalement, Adam Szalai a été emmené sur une civière sous une pluie d'applaudissements. Peu avant la mi-temps, une mise à jour sur sa situation a été donnée.

La Fédération hongroise de football a alors annoncé qu'il se portait bien. Plus tard dans la soirée, Szalai a lui-même partagé un message sur Instagram. Dès sa sortie sur civière, il apparaissait clair qu'il y avait plus de peur que de mal, et les joueurs hongrois décidaient de continuer à jouer.

Mais tout le monde ne semblait pas aussi impressionné par la situation. Juste après cet événement, Wout Weghorst a donné l'avantage aux Pays-Bas sur penalty... et a célébré son but avec exubérance, comme si de rien n'était.

"Quand tu marques dans ces circonstances et que tu célèbres de cette manière, comme si tu venais de marquer le but gagnant en finale de la Coupe du Monde... Ça me donne mal au ventre", a déclaré Rafael van der Vaart à NOS. "Un peu plus de retenue aurait été de mise. C'était vraiment honteux de célébrer comme ça", a ajouté Pierre van Hooijdonk à son tour.