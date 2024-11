Même au Brésil, plus personne ne veut de Neymar : "Nous sommes un club de foot, pas un service médical"

Neymar, qui est aux prises avec une nouvelle blessure, n'a joué que sept matchs en un an et demi depuis son arrivée en Arabie Saoudite. L'ailier gauche est cité au Brésil, mais ce ne sera pas dans le plus grand club actuel du pays, Palmeiras, qui ne veut clairement pas de lui.

La fin de carrière de Neymar est une véritable catastrophe. Arrivé en Arabie Saoudite, à Al-Hilal, en août 2023 en provenance du Paris Saint-Germain contre le coquet montant de 90 millions d'euros, le Brésilien n'a joué que... sept matchs avec ses nouvelles couleurs.

De retour d'une blessure qui l'a écartée des terrains pendant près d'un an, l'ailier gauche de 32 ans a rechuté, le mois dernier, et est à nouveau parti pour des semaines de convalescence. Al-Hilal, qui lui a offert un salaire mirobolant, n'en peut plus et songerait à rompre son contrat.

A l'approche de son 33e anniversaire, qu'il fêtera au mois de février, Neymar devrait donc prochainement être à la recherche d'un nouveau point de chute. Et forcément, son pays natal, le Brésil, est cité en pôle position.

Même au Brésil, on ne veut plus recruter Neymar

Le club de Palmeiras, notamment, champion du Brésil en titre et l'un des plus grands clubs sud-américain, a été cité. La présidente du club, Leila Pereira, a répondu à ces rumeurs dans les colonnes du média brésilien UOL Esporte, et elle n'y est pas allée de main morte.

"C'est un grand joueur, mais il n'a pas besoin de venir ici. Je ne veux pas investir dans quelqu'un qui n'est pas immédiatement déployable. Palmeiras est un club de football, pas un service médical."

La déclaration a fait l'effet d'une bombe, au Brésil. Décrit comme un enfant des dieux par le public local, Neymar est tombé de son trône. Et si c'était Santos, le club de ses débuts, qui lui offrait une dernière chance ?