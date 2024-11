Un scénario "reléguerait" immédiatement la Belgique, mais Israël fait mine de ne pas vraiment y croire

La Belgique ferait bien de ne pas arriver fleur au fusil ce soir à Budapest. Une défaite par deux buts d'écart et c'est la Ligue des Nations B qui attendra les Diables Rouges.

Jeudi, la Belgique a perdu toutes ses chances de se hisser en quarts de finale de la Ligue des Nations. Mais les barrages pour le maintien en Ligue A ne sont pas encore 100% acquis pour autant. En effet, un scénario verrait Israël se qualifier aux dépens des Diables Rouges.

Pour cela, il faudrait perdre par... plus de deux buts d'écart à Budapest contre Israël. N'y allons pas par quatre chemins : ce serait l'une des plus grosses contre-performances de l'histoire récente du football belge, à mettre dans le même panier que la défaite 5-2 en Suisse et l'élimination par le Pays de Galles en quart de finale de l'Euro 2016.

Pourtant, les dynamiques semblent bien différentes : Israël reste sur un bon match nul (0-0) en France, tandis que la Belgique est plus déforcée et démoralisée que jamais. "Une équipe B ? Non, je ne crois pas. La Belgique a encore de très bons joueurs et les remplaçants voudront se montrer", affirme Ran Ben Shimon, le sélectionneur d'Israël, en conférence de presse d'avant-match.

Imaginer les Israéliens étriller les Diables Rouges après avoir été battus 3-1 à l'aller semble irréaliste, mais il ne faut pas oublier que la Belgique n'avait pas brillé à Debrecen pour autant. "Notre objectif est de gagner ce match", clame Ben Shimon.

"Nous ne nous étions pas mal débrouillés en septembre à Debrecen ; jusqu'à la 77e minute, nous pouvions espérer un partage", estime le sélectionneur d'Israël. Les Diables sont prévenus : il faudra éviter d'encaisser vite, et même si possible marquer vite, pour ne pas se mettre à trembler. Car après tout, qui sait...