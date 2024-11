C'est fait : Kevin Denkey quitte le Cercle de Bruges pour un montant record !

Kevin Denkey (23 ans) poursuit sa carrière au FC Cincinnati en Major League Soccer. Le Cercle de Bruges a conclu un accord avec le club américain pour le transfert de l'attaquant togolais, ce qui en fait le transfert entrant le plus cher de l'histoire de la MLS.

Avec un montant de transfert de 16,6 millions d'euros, dont 15,3 millions en paiement fixe, le record de transfert du Cercle de Bruges est également battu. De plus, le club recevra 10 % d'une revente future.

Alors que la finalisation officielle du transfert devrait intervenir demain, Denkey restera temporairement disponible pour le Cercle. L'attaquant renforcera encore son équipe actuelle en championnat. En effet, la MLS ne reprendra qu'en janvier.

Denkey a déjà impressionné énormément cette saison et la précédente par sa capacité à marquer des buts, ce qui explique l'intérêt de Cincinnati. Le club américain voit en lui un renfort clé pour hisser l'équipe à un niveau supérieur dans une MLS de plus en plus compétitive.

Pour le Cercle, ce transfert n'est pas seulement une perte sportive, mais aussi un succès financier. Le montant record et la clause de revente offrent aux Brugeois des possibilités d'investissement supplémentaires dans l'équipe. Et bien sûr dans le nouveau stade et le complexe d'entraînement.

Les prochaines semaines diront comment le Cercle compensera le départ de leur meilleur buteur, même si cela avait été anticipé cet été. Cependant, les nouveaux attaquants n'ont pas encore fait sensation.