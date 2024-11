Et si dégager Tedesco n'était pas la solution ? "Qui que soit son successeur..."

Domenico Tedesco est plus que jamais contesté. Mais pour Aimé Anthuenis, le virer ne résoudra pas tous nos problèmes, loin de là.

Aimé Anthuenis, sélectionneur belge de 2002 à 2005, comprend la situation de Tedesco mieux que quiconque : "Beaucoup de gens aimeraient le voir congédié et j'entends déjà plusieurs noms pour le remplacer. Mais restons objectif : qui que soit son successeur, il devra faire face aux mêmes problèmes".

"A l'heure actuelle, le plus gros problème de l’équipe nationale est la défense. En quelques années, nous avons perdu Kompany, Vermaelen, Alderweireld et Vertonghen" poursuit-il dans La Capitale.

Anthuenis va même plus loin : "Compte tenu des hommes à disposition et du peu de temps dont on dispose, il faudrait un magicien pour reconstruire une défense solide. Je ne peux pas vous dire si nous devons continuer avec Tedesco ou non, mais une chose est sûre : nous devons accepter que notre équipe nationale est en crise et a besoin de temps pour se reconstruire".

Des responsabilités partagées

Tedesco doit-il faire mieux avec le matériel à sa disposition ? Est-il...responsable du matériel à sa disposition ? "Il suffit de voir le noyau qui était disponible pour le match contre Israël pour comprendre. Aujourd’hui, il ne reste que Lukaku et De Bruyne… quand ils viennent et qu’ils ne sont pas blessés. Sous Roberto Martinez, qui a eu le grand mérite de savoir gérer les vedettes sans qu’il y ait de conflits, il y avait au moins six joueurs de leur trempe".

Critiqué pour son aspect sans relief, Roberto Martinez est un people manager reconnu. La fédération sera-t-elle contrainte de repartir d'une page blanche ?