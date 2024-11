La petite phrase de Tedesco qui ne passe pas : "Il prend les gens pour des idiots"

Domenico Tedesco est dans l'oeil du cyclone après l'année 2024 dramatique des Diables Rouges. Ses justifications ne passent plus.

Domenico Tedesco était-il le bon sélectionneur pour opérer la transition après la génération dorée ? Cela ne semble pas être l'avis de Kévin Mirallas : "C'était ridicule de devoir composer sans certains joueurs importants, comme Witsel et Carrasco. Même s'ils n'allaient pas jouer tous les matchs, leur expérience aurait été indispensable" déclare-t-il dans Sudpresse.

L'héritage de Tedesco est de plus en plus questionnable : "Si cela continue ainsi, la seule chose dont nous nous souviendrons est que trois piliers de l'équipe nationale pourraient arrêter de jouer à cause de lui. Ils ne le diront pas tous, mais ce sera surtout à cause de lui".

Un bilan de moins en moins défendable

Au-delà de cela, une réponse du sélectionneur l'interpelle plus que tout : "Je pense que nous sommes mieux placés maintenant qu'après l'Euro" a déclaré Tedesco après les matchs de la Ligue des Nations. "Personnellement, je trouve que c'est pire. Oui, pendant la Ligue des Nations, Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne n'étaient pas sur le terrain ensemble, mais on ne peut pas dire que nous soyons meilleurs" s'insurge Mirallas.

Philippe Albert est plus énervé encore. "Il prend les gens pour des idiots", déclare-t-il pour sa part. "Même ceux qui connaissent peu le football et suivent l’équipe nationale de loin ne peuvent pas accepter cela. Vous récoltez seulement 4 points sur 18, alors que vous affrontez deux fois Israël".

Pour l'ancien Diable Rouge, cela dépasse l'entendement : "Être ambitieux et vouloir aller de l’avant, c’est bien. Mais cette déclaration va totalement à l’encontre des résultats. Il doit comprendre qu’il a de la chance d’occuper encore ce poste".