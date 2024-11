Le plus gros regret de Roberto Martinez contre la France en 2018 ? "Mentalement, j'ai fait une erreur"

La défaite contre la France en demi-finale de la Coupe du Monde 2018 restera à jamais comme l'un des plus grands regrets du football belge. Mousa Dembele est revenu sur cette rencontre.

"De mon côté, il n’y a jamais eu de réelle rivalité avec la France" relativise-t-il tout de suite. "En Flandre, nous ne ressentons pas cette dualité. C’est davantage le cas en Wallonie. Pour les Flamands, la rivalité concerne peut-être les Pays-Bas, à la limite" explique-t-il à So Foot.

Il n'empêche, cette défaite a fait très mal. Car plus que l'adversaire, c'était une occasion unique de disputer une finale de Coupe du Monde. Ce jour-là, Dembele a débuté son seul match du tournoi après celui contre l'Angleterre, où Roberto Martinez avait fait tourner.

Et il a joué à l'envers ce jour-là, il n'hésite pas à le reconnaître : "Je devais avoir un rôle tactique important : j’étais censé recevoir les ballons, éliminer des joueurs, briser des lignes. Le coach m’a donné beaucoup de responsabilités et je ne voulais pas le décevoir. Mentalement, j’ai fait une erreur : me mettre une pression énorme. Pendant le match, j’ai forcé des actions que je ne tente pas d’habitude, je dribblais à des moments inopportuns. Même les gestes simples ne me réussissaient pas".

Trop de choses à prouver ?

La gestion de Martinez était-elle appropriée ? Le coach m’avait dit que je jouerais le quart de finale contre le Brésil, avant de se raviser. Contre la France, je me suis donc trop motivé. Peut-être parce que c’était une demi-finale, peut-être parce que je n’avais pas joué le match précédent et que je voulais prouver mon niveau" révèle Dembele.

Face aux Bleus, les Diables n'ont pas pu compter sur celui qui est pourtant une force tranquille de l'entrejeu : "Normalement, je suis relax, confiant avec le ballon, mais ce jour-là, je voulais montrer que j’étais capable de dribbler un mec, deux mecs… Puis quand on perd quelques ballons, on cogite. Résumé : nous avons perdu et je n’ai pas été bon".