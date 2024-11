Le remplaçant idéal de Tedesco ? Un sélectionneur réclamé par de nombreux fans des Diables pourrait bientôt quitter son poste !

Qui remplacera Domenico Tedesco à la tête des Diables, si celui-ci venait à se faire licencier avant le début des qualifications à la Coupe du Monde ? Alors que l'Union Belge n'a pas beaucoup de fonds, un sélectionneur réclamé par les fans pourrait bientôt se retrouver libre.

La coupe est pleine chez tout le monde. Observateurs, analystes, supporters, c'est à l'unanimité ou presque que la Belgique réclame le départ de Domenico Tedesco. Le sélectionneur Germano-italien, qui s'est entretenu avec Vincent Mannaert en ce début de semaine, sera encore soumis à plusieurs évaluations internes dans les jours à venir. Son avenir à la tête des Diables est loin d'être assuré.

Les supporters de l'équipe nationale ont d'ailleurs déjà imaginé leur propre liste de remplaçants potentiels. Hein Vanhaezebrouck est souvent cité, au même titre que Philippe Clément, l'actuel entraîneur des Glasgow Rangers.

Dans les discussions, revient aussi souvent le nom d'Hervé Renard qui, après avoir rencontré ses premiers succès avec la Zambie, la Côte d'Ivoire et le Maroc, était parvenu à battre l'Argentine, future championne du Monde, lors de la Coupe du Monde 2022, avec l'Arabie Saoudite.

Hervé Renard bientôt libre ? Un coup à tenter pour l'Union Belge ?

Après avoir quitté la sélection saoudienne en mars 2023 afin de s'occuper de l'Équipe de France féminine en vue des Jeux Olympiques 2024, Renard est de retour à la tête de l'équipe nationale saoudienne, mais tout ne se passe pas réellement comme prévu.

Battue en Indonésie, ce mardi, l'Arabie Saoudite n'occupe que la quatrième place de son groupe de qualification, derrière le Japon et l'Australie et à égalité avec l'Indonésie, Bahreïn et la Chine. Dans ce groupe de six équipes, les deux premières seront directement qualifiées pour la Coupe du Monde 2026, tandis que le troisième et le quatrième disputeront un barrage intercontinental.

Quatre journées avant la fin des qualifications, les Saoudiens sont dos au mur. Et pour Hervé Renard, qui avait déclaré qu'il démissionnerait s'ils ne se qualifiaient pas au Mondial, l'aventure pourrait bien s'arrêter plus tôt que prévu...