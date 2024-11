214 jours plus tard : Arnaud Bodart a savouré son retour...et l'annonce d'Ivan Leko en vue du choc wallon

Comme pressenti, le match contre le Cercle de Bruges était synonyme de retour aux affaires pour Arnaud Bodart. Ce dernier ne voulait pas s'enflammer mais a tout de même apprécié le moment.

C'était le 23 avril dernier : Arnaud Bodart jouait son dernier match pour le Standard en Playoffs, face à Malines. C'est du moins ce que l'on pensait. Car 214 jours et 19 matchs joués par Matthieu Epolo plus tard, Bodart a fait son retour entre les perches.

Le portier de 26 ans ne voulait pas fanfaronner pour autant : "Vous me connaissez, je ne vais jamais me mettre en avant donc je vais mettre en avant le collectif qui a fait une solide prestation dans un match vraiment difficile" déclare-t-il au journal Le Soir, satisfait de la cleansheet.

"Ça me fait du bien, ça me fait énormément plaisir. C’est vrai que ça m’avait manqué, mais là où je suis le plus fier, c’est qu’on a pris trois points qui vont faire beaucoup de bien avant d’aller à Charleroi" poursuit-il.

Confirmé comme titulaire

Derrière le discours convenu, Arnaud Bodart a savouré ces 90 minutes à Sclessin : "Ça me fait énormément plaisir de revenir dans le stade, de refouler ce terrain, ces goals et cette ambiance. Depuis que j’ai commencé, ils m’ont toujours soutenu corps et âme, et pour un gardien ça n’a pas de prix".

Un beau message pour les supporters : "Si j’en suis là aujourd’hui, c’est grâce à eux aussi. On a passé cinq saisons ensemble, et ils m’ont toujours soutenu. Pour ça, je les remercie et je peux leur dire que quand on aura besoin de moi, je serai toujours là et je me battrai toujours pour le club que j’aime".

Ivan Leko aura précisément besoin de lui la semaine prochaine. Après la rencontre, il a confirmé à DAZN que Bodart serait à nouveau titulaire à l'occasion du choc wallon.