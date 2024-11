Presque le même onze que face à Genk, mais une équipe de l'Union méconnaissable : l'explication de Sébastien Pocognoli

L'Union Saint-Gilloise n'a pas réussi à l'emporter à Louvain hier. Sébastien Pocognoli attendait plus de la part de certains.

Face à une équipe de Louvain ébranlée par le départ de son entraîneur 48 heures avant la rencontre et désarçonnée par l'ouverture du score, l'Union semblait gérer sa rencontre.

Mais le contrôle était tout relatif. Il aura fallu une incursion de Chukwubuikem Ikwuemesi dans le rectangle pour voir Charles Vanhoutte concéder le penalty. Après l'exclusion du milieu saint-gillois à l'approche du dernier quart d'heure, les visiteurs ont même dû faire le dos rond dans le money time.

"On s'est rendu le match difficile nous-mêmes. On n'a pas montré la même intensité que lors des matchs précédents. Malgré ça, on s'est créé des occasions et on a mené au score, mais on remet OHL dans le match" explique Sébastien Pocognoli à La Dernière Heure.

Trouver de la régularité

Mais Poco ne voulait pas entendre parler de suffisance ou de non-match : "On était là dans ce qu'on voulait mettre en place, mais peut-être y avait-il un problème de positionnement trop bas de certains qui empêchaient de mettre de l'intensité".

L'Union restait sur un partage contre l'AS Roma et une victoire éclatante contre Genk, il va désormais falloir retrouver cette dynamique : "Certains joueurs ont franchi un palier ces derniers temps, mais doivent passer le suivant en étant constants de semaine en semaine" constate l'entraîneur unioniste.