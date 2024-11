En pleine bourre, Benito Raman a vécu un moment spécial contre le Beerschot : "Je ne pense pas qu'il réalise ce qui se passe"

Benito Raman a vécu un moment très spécial derrière les casernes. L'attaquant a pu marquer devant les yeux de son fils, Mason, et ainsi assurer la victoire de Malines face au Beerschot.

Il s'agissait d'un but de la tête plutôt inhabituel pour l'homme d'1m72. "Nous savions où nous pouvions leur faire mal. Ce n'est pas habituellement ma qualité de me placer devant mon défenseur et de marquer de la tête. Cependant, je sais que je suis capable de placer le ballon s'il arrive dans cette zone", savourait Benito Raman après la victoire de Malines contre le Beerschot.

Lors de sa conférence de presse, l'entraîneur du Beerschot, Dirk Kuyt, a acquiescé. "C'était douloureux d'encaisser le 2-0, mais je dois également dire que le but de l'attaquant était de haute qualité. Sa façon de se déplacer me semble familière. C'est impressionnant de saisir une occasion de cette manière et à ce moment-là pour marquer. En tant qu'entraîneur d'un tel joueur, vous devez sûrement être très heureux", a loué l'ancien grand attaquant néerlandais.

Cinq buts en cinq matchs, mais Raman veut encore faire mieux

Un autre fait marquant : Raman semblait s'être blessé lors de la célébration de son but. L'attaquant se voulait rassurant et a évoqué des crampes déjà survenues avant le but. "Au début de l'année prochaine, je serai physiquement au top", prévoit Raman.

Le récent trentenaire pointait un endroit spécifique dans les tribunes : son fils Mason y était assis en train de regarder son papa. Benito a sorti une petite chaussette de son crampon, avec la tête du petit Mason dessus, et l'a embrassée. "Il a 3,5 ans. Quand je marque, il veut toujours revoir mes matchs. Il sait où je cours et quand je marque."

Regarder souvent du football à la maison Raman

Qui sait, peut-être y aura-t-il un futur analyste en lui. "Je ne pense pas qu'il réalise vraiment ce qui se passe parfois autour du terrain avec les supporters, etc. Il regarde toujours du football. À la maison, c'est souvent regarder du football à la télévision."