"Super Mario" Stroeykens est en grande forme et a un objectif clair et ambitieux en tête : "Je pense être prêt pour ça"

Avant le match important d'Europa League contre le FC Porto, Mario Stroeykens a parlé ouvertement de sa forme actuelle, de ses ambitions et des changements dans son jeu. Le milieu de terrain de 20 ans est en grande forme et veut continuer sur sa lancée, avec les Diables Rouges pour objectif ultime.

Stroeykens attend avec impatience le choc contre le FC Porto, une équipe avec une riche histoire dans le football européen. "Ce sera une belle expérience. Porto est une grande équipe avec de nombreuses qualités. Un club avec une grande histoire et une réputation générale. C'est une belle opportunité de montrer où j'en suis dans mon évolution", avançait Stroeykens en conférence de presse, ce mercredi.

Il explique que son évolution est en grande partie due à la confiance qu'il reçoit. "Je joue désormais de manière plus constante et je reçois plus de minutes que lors des saisons précédentes. Cela aide énormément, car vous grandissez dans votre rôle et dans votre jeu."

Quand toutes les idées sont claires, c'est facile"

Un des points clés de sa récente progression est son changement de rôle sur le terrain. Stroeykens joue dorénavant plus haut et cela semble lui convenir parfaitement. "Il est très clair que je peux jouer plus haut, donc un autre rôle. Pour moi, cela semble très naturel. C'est quelque chose qui était clair dès le premier jour, aussi bien pour l'entraîneur que pour moi. Quand toutes les idées sont claires, il est facile de s'adapter", explique-t-il en référence à la différence entre Brian Riemer et David Hubert.

Le médian offensif est reconnaissant de l'impact de l'entraîneur David Hubert, qui l'a poussé vers l'avant. "Je pense que cette décision a beaucoup changé de choses. Oui, le lien avec Kasper (Dolberg) est venu assez naturellement. Jouer autour de bons joueurs rend les choses plus évidentes. Avec quelqu'un comme Kasper Dolberg, tout fonctionne simplement. Vous n'avez rien à lui expliquer. Comment il court, comment il joue... tout se fait par instinct. C'est ce qui se passe en ce moment."

Je rêve de devenir Diable Rouge"

L'équipe nationale est un objectif important pour Stroeykens, et il ne doute pas d'être prêt pour cette étape. "Je veux absolument devenir Diable Rouge. À l'heure actuelle, je pense avoir fait un bon pas en avant et être prêt. Je suis ambitieux, et cela m'aide à pousser et à m'améliorer chaque jour."

Cependant, il reste critique envers lui-même. Stroeykens a marqué 4 buts et réalisé 6 passes décisives en 21 matchs cette saison. Pas mal, mais il veut plus. "Je suis content de ce que j'ai pu apporter jusqu'à présent, mais je ne suis pas satisfait. Il y a toujours place à l'amélioration. Je veux continuer à me défier et atteindre mes objectifs d'ici à la fin de la saison. Quels objectifs ? Marquer plus. Je sais que je suis sur la bonne voie."