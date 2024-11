"Ca n'a pas été facile" : Anderlecht annonce une grande première depuis la saison 2016/2017

Anderlecht a clôturé les comptes pour la saison 2023/2024. Et le Sporting est dans le vert.

Les actionnaires d'Anderlecht ont dû faire de gros efforts financiers ces dernières années pour permettre au club de continuer à aligner une équipe compétitive malgré les périodes de vaches maigres.

Ils sont aujourd'hui heureux d'annoncer un bénéfice net de plus d'un million et demi (1 588 290 euros). Le premier résultat positif pour le club depuis la saison 2016-2017...celle du dernier titre.

Et pourtant, le chiffre n'a pas pu être gonflé par les recettes du football européen, auquel le Sporting n'a regoûté que cette saison. Le communiqué (à lire en intégralité via ce lien) met d'abord en avant les succès commerciaux, notamment en ce qui concerne le taux de remplissage du stade de 98%.

Le transfert de Zeno Debast pas encore pris en compte

Mais comme souvent dans le football belge, les transferts jouent également un rôle important. On pointera ainsi les 20 millions de la vente de Bart Verbruggen il y a un an et demi et le pourcentage reçu de Rennes sur le transfert de Jérémy Doku à Manchester City. La réduction des salaires a également contribué aux bons résultats financiers.

"Remettre le club sur de bons rails sur le plan financier n'a pas été une tâche facile. Je suis heureux que les efforts des actionnaires ces dernières années, ainsi que l'engagement et la discipline de la direction, aboutissent aujourd'hui aux comptes annuels positifs. Je tiens à en remercier tous les membres du club. Une base financière solide est essentielle pour poursuivre notre chemin vers le sommet dans les années à venir" se réjouit le président Wouter Vandenhaute.