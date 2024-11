L'Union, Charleroi et Louvain dans le top 5, La Gantoise en Playdowns : à quoi ressemblerait le classement si tout le monde performait comme attendu par les stats ?

Nous sommes désormais à mi-chemin de la compétition régulière. Walfoot a analysé le classement sous le prisme des expected goals grâce aux statistiques du site Foot.XG.

Ce soir, le championnat entame la deuxième moitié de la phase régulière. Tout le monde ayant joué une fois contre tout le monde, les expected goals commencent à devenir plus lisibles, de même que les expected points, les points qu'auraient engrangé les différentes équipes si elles avaient marqué et encaissé sur base du modèle des expected goals.

Le Club de Bruges serait ainsi à la hauteur de Genk en tête du classement de la Jupiler Pro League s'il avait performé comme attendu. En effet, les Blauw en Zwart totaliseraient 30 points, soit deux de plus que ce qu'ils ont actuellement. De son côté, le Racing se retrouverait avec seulement 30 unités, soit quatre de moins que leur total actuel.

L'Union Saint-Gilloise se hisserait sur le podium. Avec huit points de moins que ce n'affiche ses expected points, l'Union peine parfois encore à traduire sa domination en buts. Derrière les Saint-Gillois, on retrouve deux équipes surprises : Charleroi et Louvain. Après l'Union, il s'agit des deux plus grands écarts entre points attendus et points effectivement récoltés (-6).

Coosemans et Roef au top

Si les Zèbres ont encaissé un nombre de buts assez fidèle au reflet des statistiques (18), ils n'ont marqué que 14 buts au lieu des...22 attendus. De son côté, Louvain doit notamment sa mauvaise situation aux quatre buts encaissés supplémentaires par rapport au modèle statistique, qui font de leur arrière-garde celle qui concède le moins de la compétition.

Zèbres et Louvanistes devanceraient ainsi Anderlecht (sixième) et l'Antwerp (septième). Les Mauves peuvent remercier Colin Coosemans : il n'a concédé que 12 buts, loin des...21,6 attendus. L'an dernier, l'équipe surperformait surtout offensivement grâce à Anders Dreyer, cette fois c'est Coosemans qui marque des points.

Même constat pour Gand qui aurait pu se retrouver en Playdowns sans les parades de Davy Roef. Les Buffalos ont encaissé 7,6 buts de moins qu'attendu. Du côté du Standard, le peu de buts marqués et concédés en début de saison est légèrement contrebalancé : les Rouches auraient "dû" marquer sept buts de plus mais aussi en encaisser cinq supplémentaires.