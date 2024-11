"Notre mauvais bilan en déplacement ? Tout se joue dans les têtes" : Marlon Fossey sait ce que doit faire le Standard pour enfin gagner à l'extérieur et peut-être intégrer le top 6

Le Standard pourrait, à Charleroi, signer un deuxième succès consécutif en championnat pour la première fois de la saison. Pour ce faire, les Rouches vont devoir resserrer les boulons par rapport à leurs derniers déplacements. Un avis partagé par Marlon Fossey, en conférence de presse.

"Merci de me l'apprendre, mais ça ne changera rien. Ce sont des nouveaux joueurs, de nouvelles équipes" nous répondait Marlon Fossey lorsque nous lui apprenions qu'il n'a jamais perdu contre Charleroi, en cinq rencontres. "L'ambiance sera très chaude, c'est sûr."

"Les matchs contre les rivaux, ce sont ceux que je préfère jouer. Je pense que ce sera une rencontre similaire à celle de la semaine dernière, avec beaucoup d'intensité. On avait défendu comme si notre vie en dépendait, et si on part de là, on va créer des occasions à tous les matchs. On a très envie de signer une deuxième victoire consécutive pour la première fois de la saison en championnat" a préfacé le latéral américain en conférence de presse, ce vendredi.

Le Standard doit resserrer les boulons hors de ses bases

En "défendant comme si sa vie en dépendait", le Standard est parvenu à se relancer en s'imposant face au Cercle, le week-end dernier, après la gifle subie à Gand. "Il y a toujours une bonne ambiance après une victoire, et c'est encore plus satisfaisant quand on a autant travaillé. Je ne pouvais pas me souvenir de la dernière clean-sheet. L'Union ? Ah oui, ça remonte déjà. On a concédé beaucoup de buts ces dernières semaines, on doit revenir à nos principes", poursuivait Marlon Fossey, satisfait de l'association qu'il forme avec ses compères défensifs.

"Arnaud est revenu après un long moment et il était le meilleur sur le terrain, Ibe et Bosko jouent très bien aussi. Tout part toujours de la défense, on peut plus facilement gagner un match avec une clean-sheet. Et moi ? Je me sens bien, on gagne plus de matchs que la saison dernière et ça fait du bien. L'assurance de Sutalo me facilite la tâche au quotidien."

Notre mauvais bilan à l'extérieur ? Tout se joue dans les têtes" - Marlon Fossey

Deuxième meilleure force du championnat à domicile, le Standard serait dans la zone de relégation si le classement ne prenait en compte que les matchs en déplacement. "Il y a évidemment l'énergie mise par les supporters à domicile, mais ça ne peut pas tout expliquer. Ça se joue beaucoup dans la tête, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons clairement travailler. On sait qu'on peut battre tout le monde à la maison, ce serait bien de montrer dès samedi à Charleroi qu'on peut aussi faire des résultats en déplacement" a conclu Marlon Fossey.