Le voilà déjà "décisif" : Thomas Foket a sauvé Anderlecht, et refuse de chercher des excuses à son équipe

Sans une intervention salvatrice de Thomas Foket en fin de match, Anderlecht aurait encaissé le 1-0 et se serait certainement incliné à OHL. Le remplaçant de Sardella semble trouver ses marques.

Le visage est toujours aussi fatigué, le sourire n'est pas encore vraiment là. Mais Thomas Foket commence à s'habituer à enchaîner les minutes : 84 puis 90 en quelques jours, pour lui qui n'avait été titulaire qu'une fois en championnat jusqu'ici.

Ce dimanche, le danger n'est pas souvent venu de son côté, Stefan Mitrovic créant le danger sur l'autre flanc et se jouant souvent de N'diaye. Mieux : Foket a combiné par moments avec un Dreyer peu inspiré et a offert quelques centres intéressants.

"Nous avons essayé, respecté la structure, l'organisation... mais nous aurions probablement pu proposer plus et faire de meilleurs choix aux moments cruciaux", regrette Thomas Foket après la rencontre au micro de DAZN. "Maintenant, on garde le zéro, ça amène de la continuité, mais dans l'ensemble, ce n'était pas assez".

Et ce zéro, Anderlecht ne l'a gardé que grâce à une intervention miracle de Foket dans le rectangle en fin de rencontre. Devant William Balikwisha, il s'est jeté pour empêcher le 1-0. Mais le RSCA n'avait pas le jus pour espérer mieux qu'un 0-0 ce dimanche.

"La fatigue de l'Europe ? Bien sûr, ça peut toujours être un facteur, mais il faut être capable de le gérer, en faisant un peu plus tourner le ballon, par exemple", évacue Foket. "Ce n'est absolument pas une excuse". Hubert, lui, peut se réjouir : en l'absence de Killian Sardella, on a l'impression de revoir un peu du meilleur Thomas Foket.