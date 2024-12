William Balikwisha se rappelle de ses années...à Anderlecht : "Quand je suis arrivé au Standard, j'avais un gros retard là-dessus"

William Balikwisha a retrouvé Anderlecht ce weekend. Il y a été formé avant de rejoindre le Standard.

Le weekend prochain, William Balikwisha vivra un match assez chaud avec ce déplacement au Standard, qu'il a quitté avec fracas cet été. Mais en attendant, il retrouvait Anderlecht, où il a été formé jusqu'à ses 15 ans.

Le Bruxellois de 25 ans est monté pour la dernière demi-heure face aux Mauves : comme lors de la première rencontre de la saison, cela s'est conclu par un partage.

Balikwisha sait ce qu'il doit au Sporting : "Neerpede est le lieu où j’ai appris toutes mes bases techniques… même si, sans être arrogant, j’avais aussi, je pense, ce talent inné. Ma technique, je l’ai apprise dans la rue, avec mon père qui me donnait des entraînements".

Plus physique à Liège

La formation était en tout cas bien différente au Standard : "A Liège, c'était plus axé sur la puissance et le travail : à Anderlecht, je ne me souviens pas être allé plus d’une fois par semaine en salle de fitness… Et quand je suis arrivé à l’Académie du Standard, j’avais un gros retard sur les autres pour tout ce qui était volume de course".

En plus d'avoir joué pour Anderlecht et pour le Standard, William Balikwisha s'est également développé dans une autre équipe belge. Vous en souvenez-vous ? C'était lors de la première partie de saison 2019/2020, lorsque le Standard l'avait prêté au Cercle de Bruges. Il avait alors dû se contenter de trois montées au jeu.