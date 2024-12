Jesper Fredberg pourrait bien avoir déjà trouvé un nouveau défi après la fin de son aventure anderlechtoise

Jesper Fredberg, l'ancien CEO Sports du RSC Anderlecht, semble peut-être déjà avoir un nouveau défi en vue. Lors d'une interview avec Viaplay, le Danois de 43 ans a laissé entendre un possible retour en Superliga, plus précisément au Brøndby IF.

Jesper Fredberg a toujours un poste au sein de la fédération danoise, mais pourrait bien redevenir directeur sportif d'ici peu. Le poste est en effet vacant à Brøndby depuis le départ de Carsten V. Jensen plus tôt cette année. Depuis lors, le club danois est à la recherche d'un successeur adéquat. Fredberg, qui a quitté Anderlecht début octobre d'un commun accord, est considéré comme un candidat solide en raison de sa vaste expérience dans le football danois, notamment à Viborg, où il a été directeur sportif avec succès pendant plus de trois ans et demi. Dans une interview accordée à Viaplay, Fredberg a évoqué Brøndby avec respect et enthousiasme. "Je pense que Brøndby est un club formidable. C'est une grande plateforme au Danemark, un grand club et un beau défi. C'est quelque chose qui attirerait tout directeur sportif", reconnaît-il. Rien ne dit cependant que Fredberg retournera au Danemark tout de suite, car l'étranger l'intéresse toujours. "C'est une question de projet. Bien sûr, travailler dans mon pays serait un plaisir, mais j'ai énormément appris à l'étranger également. Tout dépendra du bon projet au bon moment", temporise l'ancien CEO Sports du RSCA. Quant à savoir s'il y a déjà eu des discussions concrètes avec Brøndby, Fredberg est resté vague. "Je préfère garder cela pour moi pour le moment", a-t-il déclaré de manière diplomatique. Son expérience et ses connexions dans le football danois font de Jesper Fredberg un choix logique pour le club de Vestegn, et la réponse devrait bientôt être connue...