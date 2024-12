Bonne affaire à saisir ? Un ancien de Bruges avec plus de 100 matchs de Pro League est libre de tout contrat

Thibaut Van Acker est un joueur libre. Le milieu de terrain de 33 ans a résilié son contrat avec le KMSK Deinze.

Thibaut Van Acker a quitté le Lierse SK pour le KMSK Deinze l'été dernier. Le milieu de terrain de 33 ans est arrivé à avec des ambitions de titre, mais les choses ont tourné différemment.

Deinze se retrouve en effet au bord du gouffre, dans une saga qui n'en finit pas ces dernières semaines. Après notamment Lennart Mertens et Gaëtan Hendrickx, Van Acker annonce également qu'il a résilié son contrat.

© photonews

"Les derniers mois n'ont pas du tout été faciles", déclare Van Acker. "Mais la situation actuelle ne me laisse pas d'autre choix que de regarder vers l'avant."

Van Acker a commencé sa carrière professionnelle au Club Bruges. Il a également porté le maillot du Beerschot VA, du Cercle Bruges, du KSV Roulers du MVV Maastricht (Pays-Bas) et du Lierse. Au total, il comptabilise plus de 100 matchs de Jupiler Pro League et près de 200 en Challenger Pro League, une expérience qui peut servir à de nombreux clubs.