David Hubert veut éviter un scénario bien particulier contre Westerlo : "Nous avons beaucoup de matchs"

Il y a encore un match au programme en Crocky Cup ce soir : Anderlecht reçoit Westerlo. Les Mauves veulent assurer le coup.

Ce soir, le dernier huitième de finale de la Coupe opposera Anderlecht à Westerlo. Hier, la moitié des six matchs a été jusqu'aux prolongations.

La Coupe est un objectif en soi au Lotto Park. Tout comme pour le titre de championnat, cela fait trop longtemps qu'Anderlecht n'a pas réussi à remporter ce trophée.

Luttant encore sur les trois fronts, Anderlecht va tout faire pour ne pas se compliquer la tâche : "Notre premier objectif contre Westerlo est de décider du match dans les 90 minutes. Nous sommes actuellement dans une période avec beaucoup de matchs" déclare David Hubert.

Ne pas non plus se précipiter

Eviter les prolongations est donc un vrai objectif. Mais la manière dont cela se déroule est également importante pour l'entraîneur. Surtout parce que le match se joue à domicile. "Nous voulons aborder le match de manière positive devant notre public".

Match de Coupe oblige, Hubert doit tout de même envisager certaines éventualités : "Que se passera-t-il en cas de tirs au but ? Il est possible de s'entraîner en vue de cela. Nos tireurs de penaltys habituels (Dolberg, Dreyer, ...) s'entraînent déjà régulièrement". Pour ne pas devoir en arriver là, l'entraîneur anderlechtois a prévenu qu'il ne ferait pas tourner plus que de coutume.