Vers un départ de Dolberg et Stroeykens ? Olivier Renard s'explique

Le nouveau directeur sportif d'Anderlecht, Olivier Renard, s'est exprimé au micro de RTL Sports. L'ancien joueur en a donc profité pour notamment évoquer le prochain mercato.

À quoi les supporters des Mauves devront-ils s'attendre au prochain mercato hivernal ? Olivier Renard met les choses au clair.

"La première chose que l'on doit faire, c'est regarder chez nous, chez les jeunes. On a la chance d'avoir énormément de talents dans l'académie," déclare-t-il. "Après, évidemment, des transferts, il en faut, mais la première idée, c'est de bien connaître nos jeunes et de regarder ce qu'il se passe en Belgique."

Des postes sont plus fragiles que d'autres à Anderlecht, notamment le poste de défenseur central où, en l'absence de Jan Vertonghen, Zanka et Simic n'ont pas de vrais remplaçants. "Je crois que tout le monde sait qu'il y a certaines positions dans l'équipe où il y a un problème au niveau du nombre."

"Au niveau de l'entraîneur, il peut y avoir un problème s'il y a un blessé ou un suspendu. Donc oui, il y a une ou deux positions plus prioritaires."

Vers un départ de Dolberg et Stroeykens ?

Dolberg et Stroeykens sont convoités par de nombreux clubs au vu de leurs prestations. Pourrait-on les voir partir cet hiver ? "Ce n'est pas le but de se déforcer avec des titulaires qui apportent beaucoup de choses," souligne-t-il. "Ce qu'on veut faire, c'est renforcer le noyau. Il n'y a pas d'ordre de la direction de me dire de vendre. S'il y a un départ, c'est qu'on a reçu une offre qu'on ne pouvait pas refuser."