"C'est comme ça qu'on gagne de la confiance" : Mario Stroeykens explique comment Anderlecht grandit dans sa saison

Anderlecht n'a pas tremblé face à Westerlo (4-1). Mario Stroeykens était encore une fois à la fête au milieu de terrain.

"C'est une très bonne soirée pour nous. Nous avons bien réagi après l'ouverture du score de Westerlo" : en interview d'après-match, Mario Stroeykens symbolisait une équipe anderlechtoise qui n'a pas douté longtemps après le 0-1 des Campinois.

Le maître à jouer du Sporting n'a pas besoin de marquer ou de délivrer d'assist pour imprimer sa griffe sur la rencontre : " Entre Rits, Dendoncker et moi, nous avons très bien combiné ensemble et nous étions au-dessus dans le milieu du terrain. Sur notre premier but, nous avons très bien géré cet entrejeu, ce qui a permis à Rits de venir de la seconde ligne pour être décisif sur le goal".

Un cercle vertueux

Les automatismes sont de plus en plus présents. David Hubert fait parfois tourner mais ne bouleverse pas exagérément son équipe, notamment dans le coeur du jeu : "On grandit dans cette saison. C'est comme ça qu'on gagne de la confiance. Vu qu'on joue beaucoup, on attrape des automatismes et le jeu est plus fluide".

"C'est chouette pour moi de jouer dans cette équipe où ça joue très bien au football. Mais en dehors de moi, nous grandissons tous et nous pouvons déployer tous nos talents quand une équipe comme la nôtre joue ainsi" conclut Stroeykens.

Anderlecht reprend donc du plaisir à jouer, les supporters aussi. Après la réception du Beerschot dimanche (adversaire que le Sporting retrouvera en quart de finale de la Coupe), il s'agira de confirmer en Europa League, sur le terrain du Slavia Prague.