Le héros de Charleroi défend Oday Dabbagh après l'épisode contre le Standard : "Je peux comprendre sa réaction..."

Charleroi s'est imposé 1-3 face à l'Antwerp ce dimanche soir. Une belle performance de la part des Zèbres et de leur attaquant, Nikola Stulic.

Charleroi a frappé très fort en battant l'Antwerp au Bosuil. Tous les Carolos sont à féliciter, mais Nikola Stulic est parvenu à tirer son épingle du jeu. L'attaquant a en effet inscrit un doublé. Une preuve supplémentaire de sa progression, qui lui a permis d'être au premier plan ces dernières semaines.

"Ces dernières semaines, je me suis tellement mis la pression", a-t-il expliqué au micro de Sudinfo en après-match ce dimanche. "Je voulais tellement remercier les fans que je stressais. Quand le ballon a rebondi devant moi, j’ai vite réagi et j’ai frappé. C’était une vraie explosion de joie, toutes les émotions sont sorties d’un coup."

"J’ai été malchanceux et j’ai raté plusieurs occasions ces dernières semaines. Je suis finalement heureux de marquer, mais surtout du résultat obtenu en équipe", a continué Stulic, qui a aussi manqué le 0-3. "J’ai touché la barre, puis j’ai été en retard sur ma reprise, en première période. Le deuxième but, le gardien la repousse et elle touche le poteau. J’étais bien mis et j’ai aussi réagi vite. C’était important pour moi d’aider l’équipe… "

Le Serbe a ensuite été questionné sur le cas Oday Dabbagh, qui était sur le banc ce dimanche après s'être fritté avec les supporters la semaine dernière face au Standard. "Je n’avais pas vu sa célébration contre le Standard, parce que je venais de frapper dans le poteau pour mon occasion ratée. Vous savez, on a beaucoup de pression, donc je peux comprendre sa réaction."

"Ce n’est pas facile de monter à chaque fois à cinq minutes de la fin de la rencontre. On réagit mal parce qu’il y a toutes ces émotions qui nous envahissent", a continué Stulic. "Mais j’habite près de chez lui, c’est un très bon ami Oday. Je peux vous dire que c’est un excellent gars humainement. Et contre le Standard, il nous avait rapporté un point."