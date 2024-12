"Tu ne vois pas ça souvent aux Pays-Bas, hein ?" : Noa Lang se lâche complètement après une question d'un journaliste

Noa Lang s'est une nouvelle fois illustré vendredi soir avec le PSV contre Twente. L'ancien joueur de Bruges a égalisé grâce à une magnifique action individuelle avant d'offrir une passe décisive pour le 3-1 d'Ismael Saibari. Le joueur a réagi à sa performance avec sa touche de caractère habituelle.

"Je tire souvent dans le petit angle, je devrais peut-être varier, mais cette fois, il est bien entré", a confié Noa Lang au micro d'ESPN après son but.

Pour lui, le point culminant de la soirée reste son assist. "Mon assist", a-t-il répondu sans hésitation lorsqu'on lui a demandé ce qui était le plus beau entre son but ou sa passe décisive. "Parce que presque personne ne fait ça." Et avec son assurance habituelle, il a ajouté : "Tu ne vois pas ça souvent aux Pays-Bas, hein ?"

Lang a également salué sa complicité avec Ismael Saibari, passeur sur son but. "Souvent, quand je marque, c’est lui qui fait l’assist, et inversement. Mais je lui ai dit : 'Tes passes pour moi sont souvent plus faciles, juste dans mes pieds.'"

Malgré les onze buts inscrits par le PSV en deux matchs, Lang voit des axes d'amélioration. "On encaisse encore trop de buts, il faut corriger ça." Il reste cependant confiant avant le match de Ligue des Champions contre le Stade de Brest. "Quand on est en forme, on est injouables, du moins aux Pays-Bas", a conclu Lang. "Et en Ligue des Champions, on peut donner du fil à retordre à n’importe qui."