Un ancien arbitre belge sort du silence : "Ce n'est pas une partie de plaisir..."

Après quinze journées relativement calmes sur le plan de l'arbitrage, les critiques ont ressurgi ces deux dernières semaines. Le week-end dernier, rares sont les matchs épargnés par les controverses arbitrales. L'ancien arbitre Tim Pots pointe un problème de qualité générale.

Les polémiques autour des décisions lors de KV Malines-Club de Bruges ou encore celles liées à la main de Mechele et au 2-2 avec la main de Bangoura face à STVV en sont des exemples frappants.

Tim Pots s’inquiète des appels récurrents à l’abolition du VAR. "J’espère que cela ne relancera pas le débat sur la suppression du VAR", a-t-il confié à Het Laatste Nieuws. "Lors des matchs de Coupe, sans VAR, les erreurs étaient encore plus flagrantes."

"Demandez à La Gantoise." Il fait ainsi allusion au but contesté de Fuseini lors de La Gantoise-Union, où l’absence de VAR a empêché de trancher sur un possible hors-jeu.

Pour Pots, le problème réside dans le manque de qualité des arbitres sur le terrain. "Il y a trop peu d’arbitres capables de lire correctement le jeu, ce qui rend le recours au VAR disproportionné", explique-t-il. "Plus on sollicite le VAR, plus on multiplie les risques d’erreurs d’interprétation."

Il pointe également l’instabilité des règles, notamment celles sur les mains, qui changent sans cesse. "Être arbitre ou désigné au VAR aujourd’hui est loin d’être une partie de plaisir", conclut-il, soulignant l’urgence d’une réforme et d’un meilleur encadrement des arbitres.