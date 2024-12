10/16 et un impact grandissant : pourquoi le Standard n'avait plus eu un attaquant comme Andi Zeqiri depuis bien trop longtemps

Impliqué dans les six derniers buts du Standard, Andi Zeqiri est l'attaquant dont les Rouches avaient besoin. Dans un rôle ingrat, le buteur suisse exploite à merveille ses rares occasions de faire la différence.

Avec douze buts inscrits en dix-sept matchs de championnat, le Standard est la pire attaque du championnat. D'autant que parmi ces douze buts, la moitié a été inscrite par un seul homme : Andi Zeqiri.

Six buts et deux assists en Jupiler Pro League, auxquels il faut ajouter une autre réalisation et encore une passe décisive en Coupe de Belgique. Le Standard a marqué seize fois, cette saison. Andi Zeqiri a été impliqué à dix reprises. Sur les six derniers buts des Rouches ? Zeqiri en a inscrit cinq, et est impliqué dans l'action menant à celui de Léandre Kuavita à Charleroi.

Jamais, dans son histoire récente, le Matricule 16 n'a pu compter sur un attaquant aussi prolifique. La saison dernière, Wilfried Kanga était le premier à franchir la barre des dix buts pour les Rouches en une saison (12, toutes compétitions confondues), depuis bien longtemps. Mais dans le jeu et la consistance, l'Ivoirien évoluant désormais à Cardiff City n'avait pas le même impact que le Suisse.

Les prestations d'Andi Zeqiri amènent presque de la nostalgie au Standard

Prêté par le Racing Genk, Andi Zeqiri est le joueur offensif qui manquait aux Rouches depuis quelques saisons. Généreux dans les efforts, Zeqiri est souvent esseulé et a rarement l'occasion d'être en bonne position, mais le joueur de 25 ans est un poids constant pour les défenses adverses. Et si le style de jeu d'Ivan Leko doit parfois être difficile à accepter pour lui, Zeqiri peut cependant profiter de l'espace laissé par un adversaire qui se découvre en essayant d'acculer des Rouches campés dans leurs quarante derniers mètres.

Pour revenir au plan statistique, si Selim Amallah avait inscrit quinze buts, toutes compétitions confondues (championnat, coupe et Europa League), lors de la saison 2020-2021, le Standard n'avait plus eu un attaquant à la fois aussi prolifique et dangereux que Zeqiri depuis Renaud Emond (15) lors de la saison 2018-2019. Lors des deux saisons précédentes, c'est Orlando Sa qui alimentait majoritairement le marquoir, plantant plus de quinze roses par saison.

"Ça fait plaisir, merci beaucoup. Mais j'essaie de ne pas me fixer de limites et de donner le meilleur de moi-même, match après match" répondait humblement Zeqiri après le partage face à Louvain lorsqu'un confrère lui faisait le constat. Un joueur que le Standard tentera assurément de garder, en levant son option d'achat, même si cela sera, évidemment, très compliqué sur le plan financier.