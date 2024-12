C'est désormais officiel : le SK Deinze est déclaré en faillite par le tribunal de l'entreprise de Gand

Comme prévu, l'histoire est finie à la Dakota Arena. Le SK Deinze a été officiellement prononcé en faillite ce mercredi.

Nous vous l'avions annoncé en exclusivité ce mardi : c'est fini pour le SK Deinze, qui n'a pas pu amener les garanties financières nécessaires à prouver sa bonne continuité financière lors de son audience ce mardi au tribunal des entreprises de Gand.

Le verdict a désormais officialisé par ce même tribunal : malgré les promesses des nouveaux investisseurs et l'assurance de Me Van Steenbrugge que le SK Deinze avait payé les salaires en retard et fourni 400.000 euros pour rattraper les retards de paiement, rien n'a été constaté.

La faillite a donc été constatée au terme des deux semaines de sursis octroyées récemment, lors desquelles deux curateurs de faillite, Pieter Huyghe et Benny Goossens, avaient nommés. Pourtant, toujours selon nos informations, une lettre d'intention de reprise par un investisseur américain était arrivée sur la table d'AAD Group, les nouveaux propriétaires du club, mais sans que cette nouvelle information ait été mentionnée au tribunal.

En effet, le KMSK Deinze avait besoin du montant attendu instantanément et n'a pas souhaité engager de discussions plus avancées avec la société américaine, ne jugeant pas son offre "100% concrète". Par ailleurs, cette dernière, souhaitant savoir où elle mettait les pieds, a voulu consulter les comptes bancaires du club et les documents de comptabilité... que personne n'a été en mesure de fournir du côté du repreneur initial Doudou Cissé (AAD Invest Group).

Bref : il n'y aura pas eu de retournement miraculeux de situation, et le rideau est désormais officiellement tombé sur le SK Deinze. Le paysage du football belge perd un club de plus, après les disparitions de l'Excel Mouscron et du KV Ostende ces dernières années, pour ne citer que ceux-ci.