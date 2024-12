Ivan Leko l'assure avant de se déplacer au Beerschot : "Les buts encaissés en fin de match, on ne les voyait pas venir, on a défendu sans parquer le bus"

En conférence de presse, ce vendredi, Ivan Leko a assuré que son Standard ne devait pas apprendre à mieux gérer ses fins de match. Au Beerschot, ce samedi, les Rouches essayeront d'effacer leurs trois dernières déceptions, pour tenter de terminer l'année civile sur une bonne note.

Après ses trois déceptions subies en peu de temps, le Standard a dû se remettre à pied d'œuvre, pendant la semaine, afin de préparer son déplacement au Beerschot, samedi soir.

En conférence de presse, ce vendredi, Ivan Leko a, comme il l'avait annoncé, légèrement dévié le point sur l'infirmerie, même si l'entraîneur croate a confirmé les forfaits de Bodart, Bates, Ngoy et Calut. "Pour les autres, vous verrez", répondait le T1 en souriant, avant de confirmer que Laurent Henkinet était bien de retour dans le groupe. "Il travaille bien individuellement et il progresse, c'est important pour nous d'avoir un gardien d'expérience."

Non, le Standard ne doit pas apprendre à mieux gérer ses fins de match, selon Leko

Un point hebdomadaire lors duquel Ivan Leko est revenu sur les trois buts encaissés dans les dernières minutes, récemment, à Charleroi, à Genk et contre Louvain. Comme il l'avait déjà mentionné après le partage face aux Louvanistes, Leko n'estime pas que le Standard termine mal ses fins de match, et attribue ces trois buts concédés "au football".

"Louvain était l'un de nos matchs les plus sérieux de la saison, contre une équipe de qualité avec un nouveau coach. On méritait de gagner, mais ça n'a pas été le cas en raison d'une erreur d'arbitrage grave. Ça n'a pas seulement coûté uniquement deux points, mais aussi de la confiance. On serait 5e ou 6e, on parlerait de Play-Offs 1, ce qui est déjà un miracle dans notre situation.

On continue à défendre haut sans parquer le bus. Les buts encaissés en fin de match, on ne peut pas dire qu'on les sentait arriver" - Ivan Leko

"Je trouve intéressant que le Standard devienne une équipe difficile à battre. On va continuer dans cette optique, sans faire de calcul sur le classement. En comptant celui du Cercle, ça fait trois ou quatre matchs qu'on joue bien, de manière stable, qu'on donne la bonne image du Standard de cette saison. Les buts en fin de match, il n'y a pas vraiment de raison. On a toujours continué à défendre haut sans parquer le bus. OHL n'a pas eu d'occasion, il y a cette erreur de l'arbitre, notre but annulé à Genk aussi. Enfin, Charleroi nous poussait, mais de manière générale, ces buts encaissés, on ne peut pas dire qu'on les sentait arriver."

S'il n'y a pas vraiment d'élément clair à corriger pour les éviter, les joueurs du Standard devront donc, à l'avenir, éviter de tergiverser, et ne pas commencer à paniquer lors du prochain avantage d'un but dans les dix dernières minutes.

"Ils vont peut-être se refaire le film, mais il faut l'accepter et toujours apprendre quelque chose. Lors des vingt dernières minutes contre Saint-Trond, là, on avait totalement paniqué. On était bas, on avait peur de chaque centre. Après ça, on s'est adapté et contre le Cercle, Charleroi, Genk et Louvain, il n'y avait pas de stress en fin de match", a assuré Ivan Leko en préface du déplacement au Beerschot.