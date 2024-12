Brian Riemer ne sait pas encore vraiment qui défiera le Danemark sur le chemin du Mondial, mais a sa préférence

Le Danemark disputera le "Final 8" de la Nations League l'année prochaine avant d'entamer ses qualifications pour le Mondial. Cela signifie que Brian Riemer ne sait pas encore qui il affrontera.

Les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Nations League devront encore attendre un peu avant de savoir qui elles affronteront lors des qualifications pour le Mondial 2026. Le Danemark, par exemple, a deux options : en cas de défaite face au Portugal en quart, Brian Riemer et ses hommes seront versés dans le groupe C (Grèce, Ecosse, Biélorussie).

En cas de qualification, le Danemark se retrouvera alors dans le groupe F, avec la Hongrie, l'Irlande et l'Arménie. Des groupes assez comparables en termes de qualité, avec un déplacement peut-être plus compliqué en Arménie dans le second cas de figure.

"Mon avis, c'est que ce sont deux groupes très similaires. Chacun a ses caractéristiques mais en termes de qualité, c'est assez équivalent", estime Brian Riemer dans des propos relayés par Bold. "La Hongrie est une équipe qui a fait ses preuves ces dernières années, mais on peut en dire autant de l'Ecosse".

Alors, quel groupe aurait sa préférence ? "Hé bien, j'ai toujours dit que notre objectif était d'aller loin en Ligue des Nations. Ma préférence, c'est donc de battre le Portugal et d'aller dans le groupe F", rigole l'ancien entraîneur d'Anderlecht.

"Maintenant, je ne vous cache pas non plus que j'aurais préféré déjà savoir dans quel groupe nous figurerons dès le tirage. C'est une façon différente de procéder, mais c'est comme ça", conclut Brian Riemer.